عطل مفاجئ في مشرحة المنيا العام ونقل الجثث إلى مستشفيات قريبة

شهدت مشرحة مستشفى المنيا العام عطلًا غير متوقع، مما استدعى اتخاذ إجراءات عاجلة لنقل الجثث الموجودة بها إلى مستشفيات قريبة داخل المدينة.

يتم نقل الجثث، عطل مفاجئ في مشرحة مستشفى المنيا العام

تعمل سيارات الإسعاف حاليًا على نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى حميات المنيا ومستشفى الصدر، لضمان سلامة الإجراءات.

نقل جثث مستشفى المنيا العام

في وقت سابق، قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بجولة تفقدية في مستشفى الصدر بحي غرب مدينة المنيا، لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة، وذلك في ظل توقف مستشفى المنيا العام مؤقتًا لاستكمال أعمال التطوير.

توقف مستشفى المنيا العام

وأكد أن الخدمات الطبية توزعت على ثلاثة مستشفيات: مستشفى الصدر، مستشفى الحميات، ومستشفى مصر الحرة، لتلبية احتياجات المواطنين وضمان استمرارية الخدمات حتى إعادة فتح مستشفى المنيا العام.

مستشفى المنيا العام

كما وجه محافظ المنيا بتوسيع مدخل مستشفى الصدر لاستيعاب المرضى وذويهم، وتسهيل حركة دخولهم وخروجهم. بالإضافة إلى ذلك، تم اقتراح إنشاء ساحات انتظار مجهزة وتخصيص مساحة لإنشاء كافتيريا لتقديم الخدمات الأساسية للمرافقين والزائرين، بهدف توفير سبل الراحة للمواطنين وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات الصحية والإدارية.

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