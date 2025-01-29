إزالة 20 حالة بناء مخالف وتعدٍ على الأراضي الزراعية بالجيزة

نفذت محافظة الجيزة حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في مراكز منشأة القناطر والصف وأطفيح، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للحفاظ على الأراضي الزراعية ومواجهة التعديات عليها.

وتابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، سير العمل في هذه الحملات والتي أسفرت عن إزالة 20 حالة بناء مخالف وتعدٍ على الأراضي الزراعية. وشملت الحملة إزالة أسوار وحوائط ومباني مقامة على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى فك شدات خشبية وسملات.

أبرز المناطق التي شملتها الحملة

وتم إزالة 4 حالات بناء مخالف في قرية المنصورية بمنشأة القناطر، وشملت إزالة أسوار وحوائط وتشوينات على الأراضي الزراعية، كما تم إزالة مخالفات بناء أسوار وغرف في منطقة أبو طماعة بقرية غمازة الصغرى بمدينة الصف.



وفي أطفيح تم إزالة 3 حالات تعدٍ على أرض أملاك الدولة خارج الحيز العمراني في الوحدة المحلية بالقبابات والكداية، بالإضافة إلى إزالة 3 حالات بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية بكفر قنديل.



وأكد محافظ الجيزة أهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما شدد على ضرورة استمرار هذه الحملات بشكل دوري لضمان عدم تكرار المخالفات.

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