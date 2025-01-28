رسوم جديدة على تصاريح الإعلانات في الجيزة

أصدرت محافظة الجيزة قرارًا يقضي بتشديد الرقابة على الإعلانات واللافتات في جميع أنحاء المحافظة، وذلك في إطار سعيها لتحسين المظهر الحضاري للمدينة وتنظيم الشوارع.

وألزمت المحافظة أصحاب الإعلانات بدفع رسوم ترخيص تبلغ 20% من قيمة الإعلان عند الحصول على تصريح لوضعه، وذلك لضمان تغطية تكاليف الإزالة والصيانة في حالة المخالفة.

وحدد القرار الشروط اللازمة لتنازل أي شركة عن ترخيص إعلان لشركة أخرى، بما في ذلك دفع رسوم إضافية، كما حدد مواصفات فنية دقيقة للإعلانات، مثل الأبعاد والألوان والمواد المستخدمة، وذلك لضمان تناسقها مع المظهر العام للمدينة.



وحددت المحافظة مناطق محددة لوضع الإعلانات، مع منع وضعها في أماكن تعيق حركة المرور أو تشكل خطرًا على السلامة العامة، كما حددت مدة الترخيص لكل إعلان، مع إمكانية تجديده وفقًا للشروط المحددة.



إزالة الإعلانات المخالفة

وشددت المحافظة على أنه سيتم إزالة أي إعلان مخالف للشروط الواردة في القرار، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بما في ذلك غرامات مالية.



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