الأربعاء 29 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

كيف تسبب فيديو مدته 16 دقيقة في سجن منى فاروق 3 سنوات؟

الفنانة مني فاروق،
الفنانة مني فاروق، فيتو

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بسجن الفنانة منى فاروق، 3 سنوات مع الشغل وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه وذلك على خلفية اتهامها بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرية.

وجاء في التحريات أن منى فاروق قامت بنشر مقطع فيديو كـ بث مباشر على شبكة المعلومات الدولية بموقع التواصل الاجتماعي تيك توك توجه فيه عبارات سب وقذف لعدد من الأشخاص.

وأضافت التحريات أن مدة المقطع 16 دقيقة وتم متابعة ومشاهدة ذلك المقطع المرئي من خلال العديد من الأشخاص وصل عددهم إلى 900 ألف شخص، بخلاف تسجيلات الإعجاب لديها.

وأشارت التحريات إلى أن ذلك المقطع تضمن عبارات سب وألفاظ غير معتاد ذكرها في المجتمع المصري ومسيئة للقيم الأسرية، وتبين ان المتهمة قامت بذلك بسبب انتقاد بعض المتابعين لها على مواقع التواصل الاجتماعي لسوء سلوكها، وأنها لم توجه ذلك لشخص بعينه ثم قامت عقب ذلك بحذف ذلك المقطع المرئي من صفحتها.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمة منى فاروق في غضون شهر أكتوبر لعام 2024 وبتاريخ سابق عليه، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وتابع أمر الإحالة أن منى فاروق ظهرت عبر بث مباشر من خلال حسابها الإلكتروني الخاص بموقع التواصل الاجتماعي (تيك توك) عن طريق الشبكة المعلوماتية، حال سردها لوقائع خاصة بحياتها الشخصية، مع ترديدها لألفاظ وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية لواقعة نسبت إليها سلفًا في القضية رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.

وتابعت أن ذلك من شأنه أن يؤجج من مشاعر من يشاهدها ويثير اشمئزازه غير مكترثة لقيم الأسرة المصرية والمجتمع كافة، مؤثرة بالسلب على من يشاهد ذلك المقطع المرئي بطبيعة نشر مثل تلك المقاطع المرئية التي لاقت استهجان العامة وراحوا بنشرها عبر منصتي "يوتيوب" وفيس بوك" مما ذاع صيته وعظم تأثيره سلبًا على أفراد المجتمع على النحو المبين بالتحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المحكمة الإقتصادية الفنانة مني فاروق منى فاروق

مواد متعلقة

سجن منى فاروق 3 سنوات بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية

بعد قليل، النطق بالحكم على منى فاروق لاعتدائها على القيم الأسرية

الاقتصادية تنظر أولى جلسات محاكمة منى فاروق.. النيابة تتهمها بالاعتداء على المبادئ الأسرية.. فيديو مدته 16 دقيقة دليل الإحالة.. والتحقيقات: المقطع تضمن ألفاظا وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية
ads

الأكثر قراءة

أشرف بن شرقي يوقع عقود انضمامه للأهلي

شاهد أشرف بن شرقي داخل أحد الفنادق استعدادا لإجراء الكشف الطبي بالأهلي

الكهرباء تكشف أسباب خصم 20 جنيهًا من الرصيد بالعدادات أثناء الشحن

سمير عدلي في استقبال بن شرقي بمطار القاهرة

سجن منى فاروق 3 سنوات بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول، موعد ظهورها على مستوى الجمهورية

القضاء الإداري يلغي قرار التعليم باعتبار التابلت عهدة شخصية

أشرف بن شرقي يشعل ثورة غضب جماهير الزمالك ضد مجلس لبيب

منوعات

المزيد

العلماء يدقون ناقوس الخطر بسبب ارتفاع درجات حرارة سطح المحيطات

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 29 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

نظرة وابتسامة مجندة إسرائيلية لمقاتل القسام تثير الجدل بالعالم، والنشطاء: مصابة بعشق رجال المقاومة (فيديو)

تحذير من انفجار وشيك لبركان بالمحيط الهادئ في هذا الموعد

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السمك اليوم، البوري يتراجع 10 جنيهات في سوق العبور

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء 29-1-2025 في الأسواق

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 29 يناير 2025

أسعار الفاكهة اليوم، الفراولة ترتفع في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

نهاية درامية لملك الحلول في القلعة الحمراء.. علي معلول ومشوار من الإنجازات والأرقام المشرفة مع الأهلي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم زيارة المساجد التى بها أضرحة؟، أمين الفتوى يحسم الجدل

تفسير رؤية رجل المطافي في المنام وعلاقتها ببشرة خير

القارئ شعبان عبد العزيز الصياد، شهد له الشيخ مصطفى إسماعيل وترك التدريس في الجامعة لهذا السبب

المزيد
الجريدة الرسمية