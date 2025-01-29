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نائب وزير الصحة تتابع صرف الألبان للأطفال بمركز الرعاية الصحي بالعمرانية

د.عبلة الألفي، فيتو
د.عبلة الألفي، فيتو
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قامت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة بتفقد مركز الرعاية الصحية الأولية بالعمرانية في محافظة الجيزة، وذلك في إطار المرحلة الأولى من الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية والتنمية البشرية.

رفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة، وتعزيز دور مراكز الرعاية الصحية الأولية للحصول على الخدمة الطبية بالمحافظات.


أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير تفقدت غرفة صرف الألبان، واطلعت على سجلات تسجيل الحالات وأكدت على ضرورة التعاون مع مقدمي المشورة الأسرية بالمركز لتوعية المترددات بأهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية السليمة لأطفالهن، واستكلمت جولتها بالمرور على غرفة فحص المقبلين على الزواج، واستمعت إلى رأي المترددين على الخدمة وكيفية التوفيق بين إجراء التحاليل وتقديم مشورة ما قبل الزواج وأوصت بضرورة توجيه كل المترددين إلى غرفة المشورة الأسرية للحصول على مشورة ما قبل الزواج، طبقا لمسار المنتفعين بالمركز.

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وخلال جولتها بالمركز استمعت نائب الوزير لمقدمي الخدمة بعيادة رعاية الطفولة والأمومة، وأكدت على أهمية دقة تسجيل بيانات الحالات التي تتردد على العيادة لاسيما السيدات الحوامل الذين يعانون من الأنيميا وانخفاض نسبة الهيموجلبين بالدم لديهم وضرورة وصف الحديد وحمض الفوليك لهم وضرورة عمل سجل لهم ومتابعتهم في الزيارات التالية للتأكد من ارتفاع نسبة الهيموجلوبين حفاظا على صحتها وصحة طفلها وحمايته من مضاعفات الأنيميا.

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التغذية التكميلية الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الصحة والسكان الصحة الفلسطينية خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء محافظة الجيزة وزارة الصحة والسكان وزي

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