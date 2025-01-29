إقبال متزايد على ركن متحف الطفل في ثالث فعالياته بمعرض الكتاب

شهد ركن مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" التابع لجمعية مصر الجديدة، فى القاعة 5 بجناح الطفل بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى نسخته 56، فى اليوم الثالث من مشاركته فى فعاليات المعرض، إقبالا متزايدا من جمهور المعرض.

ولفتت فعاليات متحف الطفل أنظار الزوار بالعرض العلمي التفاعلي الذى نفذه المتخصصين من متحف الطفل وكان تحت عنوان "البركان وأسباب نشاطه" في محاكاة عن كيفية نشاط البركان والذي يسبقه سلسلة من الزلازل ، في عرض علمي تفاعلي فريد جذب الحضورالذين شاركوا في تنفيذ الفاعلية.

كما جذب النشاط اليدوي الفني والمتمثل فى ورشة فنية باستخدام الخيوط الملونة لعمل أشكال فنية مختلفة حيث أبهرت المنتجات التي نفذها المشاركون الجمهور العريض من زوار المعرض، كما يحرص أعضاء من العلاقات الخارجية من متحف الطفل على التواجد للتواصل مع الجمهور والتعريف بأنشطة وخدمات متحف الطفل وشرح تفاصيل البرنامج الشتوي ومركز العلوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.