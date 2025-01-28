منتجات من طراز خاص، 7 سنوات لـ جناح حلايب وشلاتين بمعرض الكتاب

رصدت (فيتو) خلال جولتها بخامس أيام معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ56 مشاركة جناح حلايب وشلاتين للسنة السابعة على التوالى محافظة على جناحها الاستثنائى الجاذب لجميع زوار المعرض من شتى دول العالم.



جناح حلايب وشلاتين بمعرض الكتاب



ويتميز جناح حلايب وشلاتين في معرض الكتاب بعرض منتجات يدوية وتراثية ومنتجات أخرى مصنوعة من الجلد والخوص والخرز وكلها من صنع البيئة.

ومن أبرز هذه المنتجات الشنط والأساور والميداليات وغيرها، وهو ما جذب عددا كبيرا من جمهور وزوار معرض القاهرة الدولى للكتاب على الرغم من أنه لم يقدم أعمالا أدبية وروايات.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب، تأتي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية؛ تحت شعار: "اقرأ… في البدء كان الكلمة"، وتستمر حتى 5 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، وتحل عليه "سلطنة عُمان" ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصري، شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل، ويأتي المعرض بمشاركة 1345 دار نشر من 80 دولة و6150 عارضًا للإصدرات الأدبية والفكرية، وتشارك فيه 80 دولة، تمثل قارات العالم، ومن بينهم أكثر من 10 دول تشارك لأول مرة وهي: تشيلي، بلجيكا، الكونغو، رومانيا، بلغاريا، النمسا، بليز، بيرو، هولندا، سورنام، كولومبيا، فيتنام، تنزانيا، سنغافورة، وبوليفيا، ويشتمل المعرض برنامجًا ثقافيًا ثريًا يضم أكثر من 600 فعالية متنوعة.

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