مطرب الراب كردي يظهر في معرض الكتاب ب"مصلب ونضارة"

فاجأ مطرب الراب الشهير "مستر كردي"، جمهوره في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بطرح رواية بعنوان "مصلب ونضارة"، أكد أنها ستكون مفاجأة لجمهوره.

وحرص "كردي"، علي توقيع روايته وسط جمهوره ومحبيه، دار تكوين للنشر، وأكد أن الرواية تحتوي علي كثير من الفصول التي تسرد قصة حياته قبل دخوله مجال الراب





مطرب الراب كردي





ويعد كردي، من أشهر مطربي الراب في مصر، حيث نجح في تقديم الكثير من أغاني الراب سين، بالاضافة لنشر العديد من الفيديوهات عبر حسابه علي موقع اليوتيوب، وكانت آخر أغانيه "ابو قالي"

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