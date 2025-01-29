الأربعاء 29 يناير 2025
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اقتصاد

انخفاض أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 في الأسواق

سعر الكتكوت الأبيض
سعر الكتكوت الأبيض اليوم

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، سجل  سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء 29 يناير 2025، انخفاضًا ملحوظًا في بعض الأنواع؛ وتراوحت الانخفاضات في  أسعار الكتاكيت ما بين جنيهين و5 جنيهات في بورصة الدواجن، بينما استقرت أسعار البط اليوم.

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سعر الكتكوت الأبيض اليوم

أسعار الكتاكيت والبط في الأسواق اليوم

 وتستعرض «فيتو» أسعار الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر.

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سعر الكتكوت الأبيض اليوم

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

 وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 52 إلى 58 جنيها، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 38 و48.5 جنيه، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

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سعر الكتكوت الأبيض اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 13 إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو بين 13  إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي بين 5.5  جنيه إلى 6.5 جنيه.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 8 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 10 إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 10 جنيهات إلى 11 جنيهًا.
  • بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 73 جنيهًا.
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سعر الكتكوت الأبيض اليوم

 

 أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات 

وعن اسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت أربو من 56 جنيهًا إلى 58 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 55 جنيهًا، بانخفاض  3.5 جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت روص من 50 إلى 57 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 55 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 20 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 20 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 54 جنيهًا.
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سعر البط

أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور

وفيما يخص أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور؛ فجاء كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفي عمر يوم واحد من 23 إلى 24 جنيهًا.
  2. تراوح سعر بط فرنساوي من 10 جنيهات إلى 11 جنيهًا.
  3. تراوح  سعر بط بغال محلي من 24 إلى 25 جنيهًا.

 

 

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