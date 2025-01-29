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رياضة

بعد أشرف بن شرقي، هل يكتفي الأهلي بـ 4 صفقات شتوية؟

بن شرقي،فيتو
بن شرقي،فيتو

يستعد النادي الأهلي للإعلان عن صفقة انتقال النجم المغربي  أشرف بن شرقي إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث أصبح اللاعب على بُعد خطوات من الانضمام إلى "المارد الأحمر".

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن الإدارة تعمل حاليًا على حسم صفقة أجنبية أخرى سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة، حيث تتواصل الجهود لإنهاء المفاوضات الخاصة بالصفقة.

 

فيما يسعى وكيل أعمال المدرب مارسيل كولر لإنهاء صفقة ديريك كوتيسا، لاعب فريق سيرفيت السويسري، إلا أن موقف اللاعب ما زال غامضًا حتى اللحظة. وفي حالة فشل إتمام هذه الصفقة، هناك محاولات لإتمام صفقة لاعب فلسطيني دنماركي.

وفي سياق متصل، انضم مؤخرا للأهلي كل من مصطفى العش، أحمد رضا، ونيجك جراديشار، ليكون بن شرقي هو الصفقة الرابعة المنتظر الإعلان عنها.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تظهر وصول أشرف بن شرقي إلى مطار القاهرة، على أن يتوجه بعد قليل إلى مقر النادي الأهلي.

ومن المتوقع أن ينهي بن شرقي كافة الترتيبات مع  النادي الأهلي، ليتم الإعلان رسميًا عن انضمامه في وقت لاحق من اليوم أو غدًا.

وكان نادي الريان القطري قد أعلن صباح اليوم الأربعاء عن فسخ عقد الجناح المغربي بناءً على رغبة اللاعب، ليتمكن من الانضمام للأهلي.

أرقام أشرف بن شرقي

خلال مسيرته الاحترافية، لعب أشرف بن شرقي 316 مباراة مع 7 أندية، حيث سجل 97 هدفًا وصنع 58 هدفًا. وكان أفضل مواسمه مع نادي الزمالك، حيث شارك في 101 مباراة، سجل خلالها 41 هدفًا وصنع 28 آخرين.

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