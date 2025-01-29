زغلول صيام يكتب: الطابور الخامس في اتحاد الكرة وأزمة جراديشار الأهلي!

لم أكن أتوقع أن تأتي الأزمة بتلك السرعة التي ظهرت على خلفية قيد لاعب الأهلي الجديد جراديشار نتيجة لأمور كثيرة أعلمها من داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، ثم إثارة الزوبعة من جانب فريق بيراميدز ومن ثم التصعيد للفيفا.

نعم كنت على يقين أن الأمور لن تستقيم لمجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد بتلك السهولة التي فازوا بها بانتخابات الاتحاد بالتزكية لدورة انتخابية جديدة ولا للدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي الجديد، والحمد لله أن الأمر ظهر مبكرا ليتأكد البعيد قبل القريب أن هناك طابور خامس لا تأتي الأمور على هواه.

أدركت ذلك بعد جلسة جمعتني بالدكتور مصطفي عزام أستاذ الإدارة الرياضية بعد انتخاب مجلس إدارة الاتحاد وهي الجلسة الوحيدة التي جمعتني به والحديث طال عن آمال وطموحات في الارتقاء بالجهاز الإداري للاتحاد المصري لكرة القدم … وتأكدت أن الأمور لن تسير بتلك السهولة في ظل من يحاول البحث عن دور بعد أن ضاعت كل أدواره وبعد أن أغرق المجلس السابق في دوامة أزمات كلفت الاتحاد الغالي والنفيس، وأقلها غرامة الـ250 ألف دولار التي وقعها الفيفا على الاتحاد بسبب أزمة مباراة المنتخب الوطني أمام الكويت.

نعم إن إثارة موضوع قيد اللاعب جراديشار مهاجم الأهلي واستخراج كارنيه له يوم المباراة بعد أن دفعت إدارة الأهلي الرسوم القانونية يبدو لي أمر مرتب والهدف منه واضح ولو صحت شكوكي فلابد أن يواجه الأمر بمنتهي القوة.

من حق أي مجلس إدارة في اختيار جهازه التنفيذي والذي يرى فيه القدرة على تنفيذ السياسة التي رسمها وهو أمر متعارف عليه في كل العالم سواء رياضيا أو سياسا أو أي شئ من هذا القبيل، ولكن مع كل جهاز تنفيذي جديد تظهر العراقيل والعقبات من الطابور الخامس والتي يجب أن يتنبه إليها المسئول الأول في كرة القدم المصرية المهندس هاني أبو ريدة.

نعم الدكتور مصطفى عزام صاحب خبرة كبيرة في الإدارة الرياضية سواء وزارة الشباب والرياضة والتي وصل فيها إلى الرجل الثاني مباشرة بعد المهندس حسن صقر وزير الرياضة الأسبق وله تجارب أخرى ولكن يبقي اتحاد الكرة ودهاليزه تحتاج إلى وقت حتى يستطيع التعامل معها.

وأثق من أن زوبعة بطاقة جراديشار ستنتهي إلى لاشيء، ولكن ثقتي الأكبر في أن هذا الموقف سيعجل بأمور كثيرة كانت مؤجلة لحسم مواقف كان المفترض أن تحسم.

لا أخفي سرا إذا قلت: إن الدكتور مصطفى عزام كان يتوقع نفس الأمر، وفي مرة قبل أن يتم تنصيبه سكرتيرا عاما للاتحاد ….تحدث معي فيما يجب أن يكون وما ينبغي أن يحدث من أجل صالح العمل ولكن قدر الله وما شاء فعل وأنا على ثقه أن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام.

وفي النهاية …ليس كل من يضحك في وجهك هو صديقك بل ربما يكون ألد أعدائك ويضمر لك في نفسه الشر؛ لأنك منعت عنه (يغمه) كبيرة كان يتمتع بها ويرى أنها حق أصيل له ….

وللحديث بقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.