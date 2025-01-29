الأربعاء 29 يناير 2025
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خارج الحدود

الخارجية تتابع أوضاع الجالية المصرية في شرق الكونغو الديمقراطية

وزارة الخارجية، فيتو
وزارة الخارجية، فيتو

شكلت وزارة الخارجية والهجرة غرفة عمليات بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية لمتابعة أوضاع الجالية المصرية  في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية على ضوء تسارع الأحداث وعدم استقرار الأوضاع الأمنية هناك.

 يأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الخارجية الحثيثة لأوضاع المواطنين المصريين في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية.

 أرقام لمساعدة المصريين الراغبين للدعم القنصلي فى منطقة شرق الكونجو الديمقراطية

وحددت وزارة الخارجية الأرقام التالية للمواطنين المصريين الراغبين للدعم القنصلي فى هذه الأزمة:

-  القطاع القنصلي بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج  (201022775692+).

-  سفارة جمهورية مصر العربية في كيجالي  (250790361574+).

خدمة واتساب على رقم  (201018007699+).

-  سفارة جمهورية مصر العربية في كينشاسا (243900344443+) هاتف وواتساب.

 دعم أبناء الجالية المصرية

وتواصل وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج من خلال  سفارتي جمهورية مصر العربية في كينشاسا وكيجالي بذل كافة الجهود لدعم أبناء الجالية المصرية، وإجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات المعنية لمتابعة أوضاعهم والتعامل السريع معها.

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