الأربعاء 22 يناير 2025
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خارج الحدود

فوائد اقتصادية واجتماعية، تفاصيل لقاء عبد العاطي مع وزير العمل الصربي

لقاء وزير الخارجية
لقاء وزير الخارجية مع وزير العمل الصربي

اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الأربعاء مع Nemanja Starovic وزير العمل الصربي، وذلك في أولى اللقاءات التي يجريها خلال زيارته إلى بلجراد.

أشاد الوزير عبد العاطي بالمنحى التصاعدي في العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، خاصة فيما يتعلق بتنمية الكوادر البشرية العاملة. 

وأثنى على ما حققته صربيا في مجال تنمية القوى العاملة وتنظيم سوق العمل، مؤكدًا التزام مصر بتعزيز الشراكة مع الجانب الصربي في هذا الصدد لتحقيق المنفعة المتبادلة. 

كما تطرق إلى ما يمكن أن يسفر عنه هذا التعاون من فوائد اقتصادية واجتماعية لكلا البلدين، موضحًا أهمية مواصلة التنسيق المشترك والزيارات المتبادلة للارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب

 

واستعرض وزير الخارجية ما تتمتع به القوى العاملة المصرية من مؤهلات ومهارات في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى استثمار مصر في تدريب القوى العاملة لتلبية معايير العمل الدولية، منوهًا بإمكانية استفادة الجانب الصربي منها عبر توظيف ودمج العمالة المصرية لتلبية احتياجات سوق العمل الصربي في القطاعات التي تعاني من نقص العمالة، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة لمواءمة مهارات العمال المصريين مع متطلبات سوق العمل في صربيا، الأمر الذي سيسهم في تحقيق المصلحة المشتركة للجانبين ويعزز من أوجه التعاون الثنائي.

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وزير الخارجية مصر وصربيا العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا وزير العمل الصربي بدر عبد العاطي

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