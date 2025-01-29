نظرة وابتسامة مجندة إسرائيلية لمقاتل القسام تثير الجدل بالعالم، والنشطاء: مصابة بعشق رجال المقاومة (فيديو)

نظرة وابتسامة مجندة إسرائيلية أسيرة، التي أطلق القسام سراحها من 3 مجندات إسرائيليات أسيرات، لأحد الملثمين من أفراد القسام، أثارت اهتمام العالم بها، وبعد مرور 4 أيام على إطلاق لا يزال العالم أجمع يتحدث عن نظرة الأسيرة وابتسامتها لأحد مقاتلي القسام، عند صعودها المنصة لتسليمها للصليب الأحمر.

نظرة وابتسامة مجندة إسرائيلية لمقاتل القسام تثير الجدل

وتحول مقطع الفيديو لنظرة وابتسامة المجندة الإسرائيلية الأسيرة لـ أحد مقاتلي القسام إلى مقطع عالمي شهير، وتصدر التريند في العالم، فلقطة المجندة الإسرائيلية الأسيرة أثناء تسليم كتائب القسام لها، في إطار صفقة تبادل الأسرى، لم تكن نظرة عادية، حتى وصفها النشطاء في العالم أن المجندة الإسرائيلية مصابة بمتلازمة ستوكهولم، التي يعاني فيها الأسير من اضطرابات عاطفية لعشقهم لسجانيهم.

نظرة المجندة الأسيرة لمقاتل القسام، فيتو



ووصف الإعلامي الأمريكي، جاكسون هينكل، مقطع الفيديو المنتشر لنظرة وابتسامة المجندة الأسيرة لأحد مقاتلي القسام بأن "الأسيرة الإسرائيلية وجدت الرجال الحقيقيين في غزة".

في حين علقت وسائل إعلام ومواقع عالمية على نظرة وابتسامة المجندة لمقاتل القسام بأنه "من المحتمل أنهن وقعن في حب مسلحي حماس أو تأثرن بهم! إسرائيل تبحث في المشكلة، ونقلت تعليق وزارة الصحة للاحتلال الإسرائيلي التي قالت: "الأسيرات الأربع الجدد، الذين تم الإفراج عنهم من الإناث في وضع معقد عاطفيًا وطبيًا".

النشطاء يكشفون سر ابتسامة المجندة لمقاتل القسام

وتساءل البعض عن سر نظرة وابتسامة المجندة الإسرائيلية لمقاتل كتائب القسام، ومنهم الإعلامي الفلسطيني تركي الشلهوب، فقال: "ما سر هذه الابتسامة؟".

🇵🇸 Israeli hostages found real men in Gaza… pic.twitter.com/AVnuwfRmx2 — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) January 28, 2025



وتابع تركي الشلهوب قائلًا: “هذه اللقطة أصبحت ترند عالمي، كبريات الصحف ووسائل الإعلام العالمية تتناقل اللقطة وتتساءل، ما سر هذه الابتسامة والنظرة؟!”.

ورد عليه البلوجر محمد المصري قائلًا: “سر الابتسامه والنظره أنهم لم يعرفوا أو شافو رجال على الجد... اتحداها تنساه طول ما هي عايشه وهتفضل أيامها مع القسام من أجمل أيام عمرها.. وشوف المقاتل غض بصره عنها ازاى وانتا هتفهمنى وتقرأ قصدى”.

سعادة المجندة الأسيرة ونظرتها لمقاتل القسام، فيتو



وعلق البلوجر أنور اليمني "الأسيرة الإسرائيلية المفرج عنها وكأنها تقول لرجل من رجال المقاومة: اعطيني وعد في الطوفان القادم تجي تخطفني".

مجندة إسرائيلية أسيرة مصابة بمتلازمة ستوكهولم

وقال البلوجر خالد الدريس "نعم صحيح والفيديو المرفق يؤكد وقوع الرهينة المطلق سراحها في حب مقاتل حماس وتلقي نظرات الوداع بكل حسرة على من أحبته".

المجندة الأسيرة تطيل النظر لمقاتل القسام، فيتو

وعلق روتشنال كنديان قائلًا: " انتظر حتى يتوفر لدى الموساد الوقت لإعدادها للمقابلة، وسنحصل على قصص حول كيف تم "ربطها وقتلها في عقلها كل يوم". هذا اقتباس حرفي من أسيرة عائدة من الجيش الإسرائيلي. لأنه لم يحدث لها أي شيء في الواقع. لذا فإنهم يختلقون شيئًا".

وعلق البلوجر الجزائري أسامة برادة "لأنهم تلقوا معاملة جيدة وكانوا تحت حمايتهم من البطش الإرهابي للاحتلال وبدى ذلك على محياهم.. متلازمة ستوكهولم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.