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رياضة

شبرا بخوم يطالب بتطبيق اللائحة والمشاركة في ترقي القسم الرابع

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

دوري القسم الرابع، أرسل مركز شباب شبرا بخوم التابعة لمنطقة المنوفية خطابات رسمية إلى اتحاد الكرة للمطالبة بتطبيق اللائحة والمشاركة في دورة ترقي القسم الرابع الموسم الجاري.

 

وأكد شبرا بخوم في خطابه الموجه للدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للإتحاد المصرى لكرة القدم أن فريقه المشارك بدورة القسم الرابع بمنطقة المنوفية لكرة القدم احتل الفريق المركز الثالث بمجموعته والتي تصدرها فريق أنتر سيتى المشارك كنشاط هذا الموسم طبقا لخطاب الاتحاد المصرى لكرة القدم الوارد الى منطقة المنوفية بمشاركته كنشاط طبقا للقرار الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٧ لحين عرضهم على الجمعية العمومية.

 

وواصل شبرا بخوم في خطابه أن عمومية اتحاد الكرة رفضت انضمام إنتر سيتي وعدم اعتمادهم علاوة على أن فريق انتر سيتي غير مشهر رسميا بوزارة الشباب والرياضة وطبقا للوائح لا يحق له الصعود الى دورة الترقى.

 

 

وأشار شبرا بخوم في خطابه بالصعود إلى دورى الترقى إلى أن فريق انتر سيتى غير مشهر ومشارك كنشاط.

 

ما عدد الفرق الصاعدة من دوري القسم الرابع ؟

يصعد 6 فرق من القاهرة من دوري القسم الرابع للقسم الثالث الموسم الجديد، ويصعد عدد 4 فرق من كل فرع من الجيزة والإسكندرية.

 

كما يصعد فريقان من كل فرع من فروع الفيوم والشرقية والدقهلية ودمياط والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة ومطروح 

 

كما يصعد فريق واحد من كل فرع من أسوان والأقصر وقنا والبحر الأحمر وسوهاج وأسيوط والوادي الجديد والمنيا وبني سويف والقليوبية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء.

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