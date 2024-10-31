نظام وشروط دوري القسم الرابع موسم 2024-2025

أعلن اتحاد الكرة عن نظام وشروط دوري القسم الرابع لكرة القدم موسم 2024-2025.

وأكد اتحاد الكرة في خطابه الرسمي للفروع بأن الأندية المشاركة تلتزم بصرف بدلات التحكيم.

وأشار اتحاد الكرة في خطابه عن إقامة مباريات دوري القسم الرابع بنظام الذهاب والاياب وبدون حضور جماهيري.

وينضم فرق جنوب سيناء إلى فرع السويس ويدير المسابقة منطقة السويس لكرة القدم موسم 2024-2025.

ويلتزم الفريق صاحب الملعب بتوفير سيارة الإسعاف المجهزة بكافة الأجهزة الطبية وجهاز الصدمات الكهربائية.

موعد مباريات القسم الرابع

تبدأ مباريات دوري القسم الرابع الأول من شهر نوفمبر المقبل، ولجنة المسابقات لها الحق في التعديل علي تواريخ توقيتات وملاعب المباريات في حالة الضرورة.

ما عدد الفرق الصاعدة من دوري القسم الرابع ؟

يصعد 6 فرق من القاهرة من دوري القسم الرابع للقسم الثالث الموسم الجديد، ويصعد عدد 4 فرق من كل فرع من الجيزة والإسكندرية.

كما يصعد فريقان من كل فرع من فروع الفيوم والشرقية والدقهلية ودمياط والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة ومطروح

كما يصعد فريق واحد من كل فرع من أسوان والأقصر وقنا والبحر الأحمر وسوهاج وأسيوط والوادي الجديد والمنيا وبني سويف والقليوبية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء.