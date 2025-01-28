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أخبار مصر

جامعة عين شمس تعلن التكفل بالمصروفات الدراسية لطلاب المنح بشروط

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس
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أعلن الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس دعم الجامعة لأبنائها طلاب المنح الدراسية وتكفلها بكافة المصروفات الدراسية لطلاب المنح بشرط الالتزام بالمعايير الأكاديمية والانضباط. 

ويأتي ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على دعم أبنائها الطلاب وحرصا منها على مستقبلهم التعليمي واللوجستي وبصرف النظر عن أي أمور مالية. 

وفي هذا السياق، شدد رئيس الجامعة على أهمية التعليم كأداة تمكين للطلاب، وأن جامعة عين شمس ستظل دائمًا داعمة لأبنائها في مواجهة أي تحديات. 

كما أشار إلى أن الجامعة ستعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للطلاب المتأثرين بهذه القرارات، بما في ذلك تقديم الدعم الأكاديمي والاقامة بالمدن الجامعية بنفس المستوى الذي اعتادوا عليه قبل هذه القرارات المفاجئة.

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جامعة عين شمس المصروفات الدراسية المنح الدراسية رئيس جامعة عين شمس محمد ضياء زين العابدين عين شمس

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