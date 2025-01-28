جامعة عين شمس تعلن التكفل بالمصروفات الدراسية لطلاب المنح بشروط

أعلن الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس دعم الجامعة لأبنائها طلاب المنح الدراسية وتكفلها بكافة المصروفات الدراسية لطلاب المنح بشرط الالتزام بالمعايير الأكاديمية والانضباط.

ويأتي ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على دعم أبنائها الطلاب وحرصا منها على مستقبلهم التعليمي واللوجستي وبصرف النظر عن أي أمور مالية.

وفي هذا السياق، شدد رئيس الجامعة على أهمية التعليم كأداة تمكين للطلاب، وأن جامعة عين شمس ستظل دائمًا داعمة لأبنائها في مواجهة أي تحديات.

كما أشار إلى أن الجامعة ستعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للطلاب المتأثرين بهذه القرارات، بما في ذلك تقديم الدعم الأكاديمي والاقامة بالمدن الجامعية بنفس المستوى الذي اعتادوا عليه قبل هذه القرارات المفاجئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.