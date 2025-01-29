الأربعاء 29 يناير 2025
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مصرع سيدة صدمها جرار زراعي على كوبري في مدينة دشنا

مصرع سيدة صدمها جرار
مصرع سيدة صدمها جرار زراعي

لقيت سيدة خمسينية مصرعها، اليوم الأربعاء، إثر حادث صدمها جرار زراعي على كوبري في مدينة دشنا، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تفاصيل البلاغ في قنا

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم جرار زراعي في سيدة وأسفر عن مصرعها في مدينة دشنا.

وبعد الفحص تبين مصرع ع.أ، تبلغ من العمر 52 عامًا، صدمها جرار زراعي في مدينة دشنا، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاو في دشنا تحت تصرف الجهات المختصة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا محافظة قنا قنا مدينة دشنا مديرية أمن قنا مستشفي فاو

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