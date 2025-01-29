أول صورة لـ أشرف بن شرقي عقب وصوله القاهرة

وصل المغربي أشرف بن شرقي، إلى مطار القاهرة منذ قليل استعدادا للانضمام للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لوصول بن شرقي لمطار القاهرة على أن يتوجه اللاعب بعد قليل إلى القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن ينهي أشرف بن شرقي كافة الأمور مع النادي الأحمر والإعلان رسميا عن انضمامه للقلعة الحمراء مساء اليوم أو غدا.

وأعلن نادي الريان القطري، صباح اليوم الأربعاء، فسخ عقد الجناح المغربي أشرف بن شرقي بناء على رغبة اللاعب.

الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة أشرف بن شرقي

وتوصل النادي الأهلي إلي اتفاق نهائي مع اللاعب على كافة الأمور المالية، وانتظر الأهلي فسخ عقد اللاعب مع فريقه الحالي الريان القطري، ليكون رابع صفقات الأهلي خلال انتقالات يناير.

أرقام أشرف بن شرقي

وخلال مشوار أشرف بن شرقي، لعب المغربي 316 مباراة رفقة 7 أندية نجح خلالها في تسجيل 97 هدفا، وصناعة 58 هدفا.

وكانت أفضل مواسم المغربي رفقة نادي الزمالك، بعدما لعب 101 مباراة، سجل خلالها 41 هدفا، وصنع 28 آخرين.

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