الحبس سنة لسائق سيارة دهس فتاة في عين شمس

قضت محكمة جنح عين شمس بحبس سائق سيارة سنة، بتهمة دهس فتاة أثناء عبورها الطريق.

مصرع فتاة في حادث بعين شمس

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث، ووجود متوفي بعين شمس.

على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء عبور فتاة تبلغ من العمر 22 سنة الطريق بمنطقة عين شمس صدمتها سيارة مسرعة، مما أسفر عن مصرعها في الحال.

تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة والقبض على المتهم.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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