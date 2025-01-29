على أنغام الهارب، موسيقى عربية وعالمية في حفل ياسمين الحربي بالأوبرا

تقدم عازفة الهارب ياسمين الحربى حفل في الثامنة مساء الجمعة ٣١ يناير علي المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بمصاحبة فرقتها الموسيقية ومشاركة عازفة الهارب الصاعدة ندى الزرقاني.

برنامج حفل ياسمين الحربي بالأوبرا

يتضمن برنامج حفل عازفة الهارب ياسمين الحربى، على المسرح الصغير بدار الأوبرا مجموعة من أشهر موسيقي أغاني عمالقة الزمن الجميل منهم محمد عبد الوهاب , محمد فوزي , عبد الحليم حافظ , فيروز وغيرهم بالاضافة الي باقة من أشهر الأعمال العالمية تقدمها ندي الزرقاني منها Bossa Dorado , Black orpheus.



عازفة الهارب ياسمين الحربى

يذكر ان ياسمين الحربي مواليد عام ١٩٧٩، التحقت بمعهد الكونسرفتوار في السابعة من عمرها ودرست الموسيقى الكلاسيكية وتخصصت في العزف على آلة الهارب وفي عام ١٩٩٦ تخرجت في كلية التربية الموسيقية بعد ان درست الاتى البيانو والعود، وفي عام ١٩٩٩ بدأت رحلتها على آلة الهارب حيث قدمت العديد من الحفلات الناجحة التي نالت استحسان النقاد والجمهور، أسست فرقتها الموسيقية عام ٢٠٠٠ وفي فترة زمنية قصيرة أصبح للفرقة قاعدة جماهيرية كبيرة اهتمت بما تقدمه من أعمال مميزة شملت المؤلفات الكلاسيكية العالمية والموسيقى العربية التي أعادت صياغتها لتتناسب مع آلة الهارب، بعدها اتجهت للعمل على إعادة صناعة الهارب ذات الأصول المصرية وفي بداية عام ٢٠٠٤ قدمت اول ٨ آلات هارب من صناعتها الخالصة وقامت بتوفيرها للخريجين الجدد من الكونسرفتوار لتساعدهم للحصول علي فرصة عمل وكانت مبادرة ناجحة ساعدت على انتشار آلة الهارب.

كما قدمت العديد من الحفلات بدار الأوبرا المصرية والمراكز الثقافية وذاع صيتها في هذا الوقت مما جعلها تشارك بالعزف مع كبار الفنانين منهم محمد منير الذى تشاركه جميع حفلاته داخل وخارج مصر هذا الى جانب العديد من حفلات استقبال الرؤساء بالتعاون مع وزارة الدفاع المصرية وتقديرا لها حرص العديد من وزراء دفاع الدول فرنسا، اليونان، العراق، لبنان، قبرص، الصين، كوريا الجنوبية، أمريكا وروسيا علي تكريمها تقديرا لها كسيدة مصرية مبدعة وقائدة لفرقتها، شاركت في العديد من احتفالات الدول بمناسبتها القومية منها الإمارات العربية المتحدة، المانيا، المملكة العربية السعودية واليونان، حرصت علي تقديم حفلات دورية لأهل جنوب مصر في المعابد وعلى ضفاف النيل في الأقصر وأسوان وشاركت في افتتاح مسرح الدراما بدار الأوبرا الجديدة أكبر مدينة ثقافية وفنية في مصر الحديثة بالعاصمة الادارية، قامت باهداء السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في العيد الوطني عام زايد 2018 واهدته لشرطة الفچيره من على ضفاف النيل شكرا وعرفانٱ للجميل، شاركت بفرقتها في موسم الرياض.

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