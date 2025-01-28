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محافظات

محافظ كفر الشيخ: تطهير بالوعات المطر وغرف الصرف في شرق وغرب العاصمة

جانب من تطهير بلاعات
جانب من تطهير بلاعات الأمطار، فيتو

قال اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إنه تابع أعمال التطهير والنظافة لبالوعات المطر بحيي شرق وغرب عاصمة المحافظة، موجهًا باستمرار أعمال التطهير بالتوازي لجميع غرف الصرف الصحي، مشددًا على الاستعداد الدائم والجاهزية للتعامل مع مياه الأمطار خلال فصل الشتاء الحالي.

 

تسليك بالوعات الأمطار بصفة دورية

كما وجه  محافظ كفر الشيخ بضرورة العمل على جاهزية بالوعات المطر في حيي شرق وغرب المدينة، والاهتمام الدائم وبصفة دورية بنظافتها على مدار الأيام القادمة.

وقال المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أن أعمال التطهير التي تجري لبالوعات المطر بنطاق حي شرق وغرب المدينة توشك علي الإنتهاء، بجانب تطهير  غرف الصرف الصحي، موجهًا بسرعة إنهاء أعمال التطهير، والجاهزية المستمرة للتعامل مع مياه الأمطار خلال الفترة القادمة.

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حملات نظافة وتجميل بشوارع مركز دسوق في كفر الشيخ

جاء ذلك بإشراف خضراوي خضر، رئيس حي شرق، وإبراهيم خليفه، رئيس حي غرب، وطارق الفحام، وعبد الخالق أبو عيده، مساعدا رئيس حي شرق وغرب لشئون النظافة والتجميل، وحسام عطيه، وحسين الزواوي، مساعدا رئيس حي شرق وغرب لشئون المرافق والخدمات.

وأضاف رئيس مركز كفر الشيخ أن ذلك يأتي في إطار تعرض السواحل الشمالية للبلاد لموجة من الأمطار المتوسطة، وبناءً على توجيهات اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، بالتعامل الفوري مع مياه الأمطار فور سقوطها، وكسح تلك المياه، والحفاظ الدائم على نظافة الشوارع، وصيانة بلاعات المطر أولًا بأول.

فيما أعلن اللواء علاء عبدالمعطي أنه قد كلف برفع حالة الطوارئ في كل أنحاء المحافظة وتشكيل غرف عمليات لمتابعة الأوضاع بشأن التغيرات المناخية التي تشهدها المحافظة، مشددًا علي ضرورة كسح مياه الأمطار من الشوارع أولًا بأول، وأيضًا رفع تراكمات القمامة وتسليك بيارات الصرف الصحي.

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حي شرق حي غرب كفر الشيخ امطار حملات نظافة
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