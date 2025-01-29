الأربعاء 29 يناير 2025
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حوادث

ضبط 7 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة

اموال
اموال

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على  7 أشخاص لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة 

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (7 أشخاص – 3 منهم يحملون جنسية عدة دول) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية).

 

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وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بمبلغ  70 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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