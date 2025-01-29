صرخت فيه لتصرفاته غير اللائقة، سائق شرم الشيخ المتهم بالتحرش يثير غضب المصريين

أثار مقطع فيديو السائق المتهم بالمتحرش، في شرم الشيخ، غضب المصريين، الذين طالبوا بمعاقبته على الإساءة للسائحة الأجنبية، ليكون عقابه رادعًا لأي شخص يرتكب فعل التحرش في مصر، وخاصة مع السائحين.

سائحة صينية تكشف السائق المتحرش في شرم الشيخ

انتشار مقطع الفيديو المسيء، الذي تعرضت له سائحة صينية من قبل سائق أثناء زيارتها لمدينة شرم الشيخ، أثار العديد من ردود الأفعال الغاضبة، وخاصة أن المقطع وثقته السائحة، وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرت السائحة في الفيديو لحظة تعرضها للمضايقات من السائق، الذي قام بتصرفات غير لائقة، وصراخها في وجه قائلة: "لا تلمسني".

تصرفات غير لائقة للسائق المتهم بالتحرش، فيتو



وعلقت سلوى باتروس على الواقعة المسيئة للسائق ضد السائحة، فقالت "ده سواق متهم بالتحرش يعمل في شركة خاصة للتوصيل في "شرم الشيخ"، ركبت معه سائحة أجنبية وبعدها راح كتب لها في تليفونه عن طريق الترجمة كلمات غير لائقة... السائحة صورته وافتضحت أمره... بتمنى يُعاقب عليه في أسرع وقت".

ورد أحد النشطاء قائلًا: "سواق شركة خاصة في شرم الشيخ متهم بالتحرش بسائحة أجنبية وشايف إنه بيتصور ولم يفرق الأمر معه".

السائق المتهم بالتحرش يثير غضب المصريين

أما البلوجر محمد وجيه زكي فقال: "المتهم بالتحرش في الفيديو سائق تابع لتطبيق ما، ركبت معه سائحة صينية، وأول ما ركبت بدأ يقول لها أشياء غير لائقة.. وطلب منها أن تذهب معه منزله بشكل سيء.. وقام بلمسها ما دفع السائحة لتوجيه السباب له، هذا الشخص مريض تخيل أنه سيهرب بفعله... الحقيقة أن السائحة كانت تغافله وقامت بتصويره ووثقت الحادثة صوت وصورة ونشرت الفيديو عبر مواقع التواصل، وأصبح دليل ملموس على شكاوى السياح المتكررة من أفعال التحرش بهم سواء بالاتباع أو اللفظ أو محاولة التلامس أو محاولات النصب بإلتقاط الصور أو الجولات على ظهور الجمال أو الخيل بمبالغ خرافية واستغلالهم ببيع التذكارات إجباري خاصة في المناطق السياحية مثل الأهرامات وسواحل البحر الأحمر وشرم الشيخ".

السائق المتهم بالتحرش بسائحة، فيتو

وعلق البلوجر محمد توفيق قائلًا: "تسحب رخصة القيادة من أي سائق يتهم بالتحرش مدي الحياة.. ويعاقب بنص القانون عن التحرش ويسجن ليكون عبرة لمن يعتبر، خصوصًا هناك مدن مصرية تعيش على مدخلات صناعة السياحة... نموذج مسيئ جدًا جدًا، اقتراح اعتذار من وزير السياحة المصري للسائحة ومقابلتها".

المطالبة بمعاقبة السائق المتحرش في شرم الشيخ

وقال البلوجر أحمد عرفات: "السواق المتحرش يعمل في شركة خاصة للتوصيل في "شرم الشيخ"، ركبت معه سائحة أجنبية فقام بمضايقتها بألفاظ وتصرفات غير لائقة.. السائحة صورته وكشفت فعلته.. أتمنى يعاقب في أسرع وقت".

أما البلوجر إبراهيم تايسون فقال: "للأسف عندنا كنز أسمه السياحة، لكن ليست هناك ثقافة احترام وتعامل بأدب ورجوله وجدعنه لو اتعاملنا بما يرضي الله هندخل مليارات للبلد من أول المطار حتى بائع الذرة والترمس.. للأسف المغرب بتعامل أهلها مع السياح لجذب السياحة أكثر...".

سائق متهم بالتحرش في شرم الشيخ، فيتو

وعلقت البلوجر ديدو فقالت: "ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة جنوب سيناء القبض على سائق التاكسي في مدينة شرم الشيخ، عقب اتهامه بالتحرش بسائحة صينية، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر السائق وهو يوجه عبارات غير لائقة للسائحة داخل سيارته، وحددت الجهات الأمنية هوية المتهم وضبطه على الفور...".

وقالت البلوجر رانيا جلال: "تم القبض علي السواق المتهم بالتحرش بالسائحة.. هؤلاء يدمرون السياحة.. ياريت يأخذ حكم سريع بقي ويبقي عبرة لغيره.. لازم رقابه ومتابعه والتدقيق في اختيار الموظفين.. الناس دي بتسيء للبلد".

المتحرش لازم يكون عبره ويتحكم عليه حكم رادع

أما البلوجر هدي سليمان فقالت "لازم يكون عبره ويتحكم عليه حكم رادع.. هذا يؤثر علي السياحة ويخلي سمعة البلد سيئة...".

ورد البلوجر محمد علي قائلًا: "فيديو السائق المتهم بالتحرش في شرم ده سيء جدًا.. لازم يعاقب عقوبة رادعة... كيف يعمل في مكان سياحي مهم! لازم يتم الكشف عن أي شخص هناك...".

وعبر البلوجر إيهاب أحمد توفيق عن غضبه فقال: "المفروض يعاقب السائق المتهم بالتحرش في الفيديو المنتشر، والذي يكشف السائق وهو يتحرش بسائحة... ويتقدم للمحاكمة وتكون عقوبته رادعة لأي شخص يفكر في التحرش بأي أحد، سواء مع سائحه أو حتى لو مصرية عادية، وموضوع تفعيل الكاميرات في السيارات التي تقدم خدمة كمواصلات، ضرورة للحفاظ على حقوق كلا الطرفين ولازم يتشرع قانون إجباري على الكل".



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