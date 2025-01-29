التحفظ على صاحب عقار روض الفرج

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على صاحب عقار أنهار أجزاء من سطح العقار بمنطقة روض الفرج.



وأضافت المعاينة، أن أجزاء من سطح العقار انهارت وليس العقار كاملًا، وأنه عمل الصلبات والتحفظات الأزمة حفاظًا على أرواح المارة والعقارات المجاورة.

وأشارت المعاينة، إن إنهيار الجزئي للعقار لم يسفر عن وقوع أى إصابات أو خسائر في الأرواح.

انهيار جزئي لعقار روض الفرج

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط أجزاء من سقف سطح عقار، بمنطقة روض الفرج، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.



وبالفحص تبين بإجراء سقوط جزء من سقف سطح العقار مكون من طابقين، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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