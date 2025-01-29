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أشرف بن شرقي في القلعة الحمراء.. اللاعب في الطريق للقاهرة.. مسئولو الأهلي بانتظاره قبل التوقيع الرسمي.. ويوقع موسمين بمبلغ خيالي

أشرف بن شرقي،فيتو
أشرف بن شرقي،فيتو

تترقب جماهير النادي الأهلي، إعلان صفقة المغربي أشرف بن شرقي خاصة بعد إعلان نادي الريان القطري فسخ التعاقد مع اللاعب بناء على رغبته.

 

الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة أشرف بن شرقي

وتوصل النادي الأهلي إلى اتفاق نهائي مع اللاعب على كافة الأمور المالية، وانتظر الأهلي فسخ عقد اللاعب مع فريقه الحالي الريان القطري، ليكون رابع صفقات الأهلي خلال انتقالات يناير. 

وحصلت فيتو على صورة من تذكرة طيران المغربي أشرف بن شرقي، للقاهرة، استعدادا للانتقال للنادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ومن المقرر أن يصل أشرف بن شرقي للقاهرة خلال نصف ساعة على أن يتوجه مباشرة للنادي الأهلي.

ويتواجد حاليا سمير عدلي إداري النادي الأهلي في مطار القاهرة استعدادا لاستقبال اللاعب.

واتفق أشرف بن شرقي مع مسؤولي الأهلي على أن يحضر إلى القاهرة بعد نصف ساعة من الآن  من أجل إنهاء كافة الأمور مع الأحمر والاعلان رسميا عن انضمامه للقلعة الحمراء مساء اليوم أو غدا.

وأشارت مصادر من النادي الأهلي إلى التعاقد مع أشرف بن شرقي لمدة موسمين ونصف مقابل مليون ونصف المليون دولار للموسم الواحد.

أرقام أشرف بن شرقي 

وخلال مشوار أشرف بن شرقي، لعب المغربي 316 مباراة رفقة 7 أندية نجح خلالها في تسجيل 97 هدفا، وصناعة 58 هدفا.

وكانت أفضل مواسم المغربي رفقة نادي الزمالك، بعدما لعب 101 مباراة، سجل خلالها 41 هدفا، وصنع 28 آخرين. 

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