الأربعاء 29 يناير 2025
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العربي يكرم نجوم الدقهلية اللامعة في سماء العلوم والتكنولوجيا

تكريم طلاب الدقهلية
تكريم طلاب الدقهلية الامعين في مجال البرمجة، فيتو

 استقبل اليوم  الدكتور أشرف العربي مدير تعليم الدقهلية  أبناء المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بالمنصورة الحاصلين علي مراكز متقدمة في مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة في دورته الرابعة.

الدقهلية تحصد مراكز متقدمة في مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة في دورته الرابعة

حيث تجاذب معهم أطراف حديث شيق وممتع حول بداية تاريخ البرمجة وعلوم الحاسب الآلي في مصر واستمع إلى شرح مختصر عن مشروعاتهم الفائزة وألمح إلى الدور الهام الذي تلعبه علوم الحاسب الآلي والبرمجة في كافة مجالات الحياة 

أسماء 4 طلاب حصدوا مراكز متقدمة في الأسبوع العربي للبرمجة

 ثم قام بتكريمهم وهم: 
-آدم نادر أحمد ابراهيم إدارة طلخا التعليمية المركز  الثالث جمهوري الفريق الذهبي في الأسبوع العربي للبرمجة (الذكاء الاصطناعي في خدمة اللغة العربية)
 

وحسام محمد مصطفى، إدارة غرب المنصورة التعليمية، المركز  الثالث جمهوري الفريق الذهبي
الأسبوع العربي للبرمجة (الذكاء الاصطناعي في خدمة اللغة العربية)
 

ومالك محمد القصبي إدارة غرب المنصورة المركز  الثالث وطن عربي 
مسابقة البرمجة لليافعين
الأسبوع العربي للبرمجة (الذكاء الاصطناعي في خدمة اللغة العربية)
 

وفارس مجدي رزق إدارة منية النصر 
المركز  الثاني وطن عربي مسابقة البرمجة لليافعين، الأسبوع العربي للبرمجة (الذكاء الاصطناعي في خدمة اللغة العربية) 
 

والدكتورة مني حسني عبد اللطيف 
مدير المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بالمنصورة مشرف ومنسق مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة في دورته الرابعة 

أولياء الأمور يشهدون تكريم أبنائهم المتفوقين في البرمجة 


تم التكريم بحضور أولياء أمور الطلاب المكرمين، حيث توجه  الدكتور مدير المديرية لهم بالشكر والتقدير للاهتمام بأبنائهم والعمل الجاد المستمر علي تنمية وصقل مواهبهم وإعدادهم لرفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية 

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وجدير بالذكر أن الطالبين مالك محمد القصبي وفارس مجدي رزق سيتوجهان إلى دولة تونس الشقيقة للتكريم من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( ألكسو ) بالشراكة مع الجمعية التونسية للمبادرات التربوية وبرعاية مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

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