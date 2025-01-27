الإثنين 27 يناير 2025
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الأزهر الشريف في ضيافة تعليم الدقهلية لتنفيذ بروتوكول تعاون مشترك

لقاء وكيل تعليم الدقهلية
لقاء وكيل تعليم الدقهلية بالازهر

استقبل اليوم الدكتور أشرف العربي مدير مديرية تعليم الدقهلية بمكتبه فضيلة الشيخ الجليل إبراهيم سرحان أبو زيد مدير إدارة الدعوة والإعلام الديني والثقافة الإسلامية بمنطقة وعظ الدقهلية ومجمع البحوث الإسلامية وذلك للتباحث حول آليات تنفيذ البروتوكول المشترك المبرم بين الطرفين.

الأزهر الشريف في ضيافة تعليم الدقهلية للتباحث حول تنفيذ البروتوكول المشترك

وذلك بناء علي ما ورد من الأمانة العامة للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية لتنفيذ خطة الدورة التدريبية في العلوم الشرعية ( أركان الإيمان والإسلام )  انطلاقا من دور الأزهر الشريف في حماية الهوية الثقافية الإسلامية والدفاع عن قيم الوسطية والاعتدال في الفكر الإسلامي والتصدي لتيارات التطرف والغلو ومواجهة العادات الراكدة والتقاليد الوافدة 
 

 

 

و قد رحب  مدير المديرية بالشيخ ابراهيم سرحان  مثمنًا مساعي رجال الأزهر الشريف ومشايخه الأجلاء ومشيرًا الي ما يحملوه علي عاتقهم من عبء لنشر الإسلام الوسطى المعتدل وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة 

خطة الدورة التدريبية تلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية


وتستهدف خطة الدورة التدريبية تلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية بالمدارس وجاري وضع الخطة قيد التنفيذ.

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