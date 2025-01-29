انقضاء الدعوى المقدمة من كهربا ضد مدير فندق لتسريب فيديو مشاجرته

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، بانقضاء الدعوى المقدمة من لاعب النادي الأهلي المعار للاتحاد الليبي محمود عبد المنعم كهربا، ضد مدير فندق ومطعم شهير؛ لتسريب فيديو مشاجرته بالتصالح.

وكان دفاع كهربا في الدعوى رقم 22 لسنة 2025، طالب بإلزام مدير الفندق بدفع مبلغ 35 مليون جنيه كتعويض مادي وأدبي عن الأضرار التي لحقت باللاعب.

وأشار في الدعوى إلى أن الفيديو تم تصويره ونشره دون إذن اللاعب، مما تسبب له في أضرار مادية وأدبية جسيمة.

وأعلن نادي الاتحاد الليبي رسميا استعارة محمود كهربا لاعب الفريق الجديد لمدة 6 أشهر قادما من النادي الأهلي المصري

وكان كهربا توجه إلى ليبيا لخوض تجربة احترافية جديدة، للانضمام إلى فريق الاتحاد الليبي في صفقة انتقال أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية

يذكر أن محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنهى اتفاقه مع الاتحاد الليبي للانتقال إليه خلال فترة الميركاتو الشتوي.

ووقع كهربا على عقود انتقاله إلى نادي الاتحاد الليبي على سبيل الإعارة لمدة ٦ أشهر.

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