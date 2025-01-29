الأربعاء 29 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

انقضاء الدعوى المقدمة من كهربا ضد مدير فندق لتسريب فيديو مشاجرته

اللاعب محمود كهربا
اللاعب محمود كهربا

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، بانقضاء الدعوى المقدمة من لاعب النادي الأهلي المعار للاتحاد الليبي محمود عبد المنعم كهربا، ضد مدير فندق ومطعم شهير؛ لتسريب فيديو مشاجرته بالتصالح. 

وكان دفاع كهربا في الدعوى رقم 22 لسنة 2025، طالب بإلزام مدير الفندق بدفع مبلغ 35 مليون جنيه كتعويض مادي وأدبي عن الأضرار التي لحقت باللاعب.

وأشار في الدعوى إلى أن الفيديو تم تصويره ونشره دون إذن اللاعب، مما تسبب له في أضرار مادية وأدبية جسيمة. 

وأعلن نادي الاتحاد الليبي رسميا استعارة محمود كهربا لاعب الفريق الجديد لمدة 6 أشهر قادما من النادي الأهلي المصري

وكان كهربا توجه إلى ليبيا لخوض تجربة احترافية جديدة، للانضمام إلى فريق الاتحاد الليبي في صفقة انتقال أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية

يذكر أن محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنهى اتفاقه مع الاتحاد الليبي للانتقال إليه خلال فترة الميركاتو الشتوي.

ووقع كهربا على عقود انتقاله إلى نادي الاتحاد الليبي على سبيل الإعارة لمدة ٦ أشهر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة القاهرة الاقتصادية لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا كهربا النادي الأهلي

مواد متعلقة

كهربا يخوض مرانه الأول مع الاتحاد الليبي (صور)

أول تعليق من كهربا على انتقاله لـ الاتحاد الليبي

أمح يودعه بمطار القاهرة، كهربا يطير إلى ليبيا للانضمام إلى صفوف الاتحاد
ads

الأكثر قراءة

أشرف بن شرقي في طريقه إلى القاهرة وهذا موعد إعلان الأهلي عن الصفقة

سمير عدلي في استقبال بن شرقي بمطار القاهرة

انقضاء الدعوى المقدمة من كهربا ضد مدير فندق لتسريب فيديو مشاجرته

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأربعاء 29-1-2025 ببداية التعاملات

الريان القطري يعلن رسميا فسخ التعاقد مع بن شرقي

شاهد تذكرة طيران أشرف بن شرقي للقاهرة استعدادا للانضمام إلى الأهلي

أشرف بن شرقي يصل القاهرة استعدادا للانضمام للأهلي

ارتفاع البلدي، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 29 يناير 2025

منوعات

المزيد

على متنها 169 شخصا، اشتعال النار في طائرة ركاب بكوريا الجنوبية

كارثة محتملة في مختبر مخزن به فيروس قاتل بالكونغو

مقتل 15 شخصا على الأقل في تدافع خلال مهرجان ديني في الهند (فيديو وصور)

بيكيه يعود إلى منزل شاكيرا بشكل مفاجئ، ما القصة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 29-1-2025 في الأسواق

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأربعاء 29-1-2025 ببداية التعاملات

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 29-1-2025 في الأسواق، الذرة يسجل 120 جنيها للتر

سعر الدولار اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 ببداية التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

نهاية درامية لملك الحلول في القلعة الحمراء.. علي معلول ومشوار من الإنجازات والأرقام المشرفة مع الأهلي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الضباب في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والمشاكل

تشريف وتكريم أهل الجنة، تفسير محمد سيد طنطاوي للآية 16 بسورة الأحقاف

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 29 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية