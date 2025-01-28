تعرف على تأثير نموذج DeepSeek على اسواق الذكاء الاصطناعي عالميا

احدث نموذج الذكاء الاصطناعي الذى اطلقتة شركة DeepSeek الصينية الناشئة تأثيرات ضخمة فى سوق الذكاء الاصطناعي العالمي رغم حداثة اطلاقة وخلال السطور التالية نستعرض ابرز تأثيرات نموذج الذكاء الاصطناعي DeepSeek R1 عالميا.

تأثيرات نموذج DeepSeek

- بدأ المطورون فى جميع أنحاء العالم تجربة نموذج DeepSeek والسعى إلى تطوير أدوات باستخدامه مما يسرع من تبني نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة للتفكير المنطقي، والى تسريع وتيرة إصدار القواعد التي تحكم كيفية تطوير الذكاء الاصطناعي.

- يعد نماذج DeepSeek أقل تكلفة من المنافسين منا يساهم فى خفض التكاليف على مطوري الذكاء الاصطناعي خاصة بعد ان دخلوا اللاعبون الكبار في حرب أسعار رفعت التكاليف بشكل ملحوظ وعلى سبيل المثال فان ذلك قد يدفع "أوبن إيه آي" ومقدمي الخدمة الآخرين في الولايات المتحدة إلى خفض الأسعار للحفاظ على تفوقهم الحالي.

- اثارت التكاليف المنخفضة الشكوك حول الإنفاق المبالغ فيه للشركات الأمريكية حيث اتضح انه يمكن إنتاج نماذج أكثر كفاءة باستثمارات قليلة.

- وضع الشركات الأميركية في موقف حرج حيث اصبحت تسعى لمزيد من التطوير وعلى سبيل المثال قامت ميتا بتشكيل 4 غرف حرب منهم 2 للتعرف على حقيقة التكلفة التي تحملتها الشركة الصينية لتدريب نموذجها وغرفة موجهة لاكتشاف طبيعة البيانات التي تم تدريب هذا النموذج عليها ليقدم هذا الأداء.

- إقبال المستثمرين على الشركات المرتبطة بـ DeepSeekفقد شهدت أسهم الشركات التي تقدم الإمكانات التقنية المعتمدة في تطوير DeepSeek ارتفاعًا جماعيًا ملحوظًا وفى المقابل انخفضت أسهم العديد من شركات التكنولوجيا أبرزها نفيديا والتى انخفض سهمها بنسبه 16.9% في يوم واحد بالاضافة مايكروسوفت وميتا ومايكرون وارم هولدينج واى ام دى.

مساهمة الصين فى سوق الذكاء الاصطناعي

- القى نموذج DeepSeek الضوء على مساهمة الصين فى سوق الذكاء الاصطناعي العالمي فوفقًا لتقرير الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فإن الصين باتت مسؤولة عن 36% من نماذج الذكاء الاصطناعي العالمية، مما يجعلها ثاني أكبر مساهم بعد أمريكا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.