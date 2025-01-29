تعرف على أبرز مميزات نموذج الذكاء الاصطناعي DeepSeek

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن أبرز مميزات نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد DeepSeek والذي أحدث ضجة عالمية منذ الكشف عنه وخلال السطور التالية نستعرض أبرز مميزات نموذج DeepSeek.

أبرز مميزات نموذج DeepSeek

- يتسم نموذج DeepSeek عن روبوتات المحادثة الأخرى، مثل ChatGPT بتوضيح منطقة قبل الرد على الأمر كما سمحت للأشخاص المهتمين بتطوير روبوتات المحادثة بالوصول إلى التكنولوجيا لتطويرها.

- تقدم المنصة ميزة التفكير العميق التي تسمح للمنصة بعرض طريقة تفكير نموذجها الذكي عند تحليل وإدراك السؤال الذي يطرحه المستخدم قبل تقديم إجابة عليه بشكل واضح ومفصل حيث تضفي لمسة من التشويق على عملية التفاعل مع الذكاء الاصطناعي.

- يستخدم النموذج أحيانًا طريقة صياغة عملية التفكير وكأن النموذج يحاكي الطابع البشري ونظرته إلى المعطيات البيانية المتاحة له، حيث يفكر، ثم يتوقف، ويتدارك الأمر ليعيد التفكير مرة أخرى، وكل ذلك يتم التعبير عنه بشكل نصي وبذلك يحصل المستخدم على تجربة أكثر تفاعلية، بدلًا من حصوله على إجابات مباشرة لاستفساراته .

- تعتمد أساليب نموذج DeepSeek على تقنيات لا تحتاج إلى قوة معالجة حاسوبية ضخمة، مما ساهم في تقليل تكلفة تدريب النماذج إلى حوالي 5.6 مليون دولار، وهو ما يمثل 3% فقط من تكلفة OpenAI.

- يتسم التطبيق بأنه فعال للغاية في حل المشكلات المعقدة، خصوصًا في مجالات مثل الرياضيات وبرمجة الأكواد رغم أنه مبني على بساطة هندسية حيث يركز على تقديم إجابات دقيقة بدلًا من توضيح كل خطوة منطقية، مما ساعده على تقليل وقت الحوسبة مع الحفاظ على كفاءة عالية.

- تتبنى DeepSeek ثقافة المصادر المفتوحة، مما أتاح لها جذب المزيد من الاهتمام العالمي مع التزام الشركة بتقديم تقنيات متاحة وفعالة للجميع، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص الموارد.

- النموذج الجديد يمكنه إنشاء الصور وتحليل الصور، ويتفوق على نموذجي "DALL-E" و"Stable Diffusion" في عدة معايير للذكاء الاصطناعي.

- يتفوق أداء DeepSeek على النماذج المنافسة في عدد من المقاييس الرئيسية، مثل (AIME 2024) للعمليات الحسابية، و(MMLU) للمعلومات العامة، (AlpacaEval 2.0) للأسئلة والإجابات.

يتسم نموذج DeepSeek R1 بأنه مفتوح المصدر، وهو ما يعني أن الشركات الأخرى يمكنها استخدامه وتطويرة مما يساهم في تحقيق انتشار واسع للتطبيق المرتبط به، وهو ماجعل تطبيق DeepSeek يتجاوز تطبيق ChatGPT في متاجر التطبيقات في وقت محدود.

نموذج مجاني بالكامل

- يقدم نموذج DeepSeek الكثير من إمكانات النسخة المدفوعة من ChatGpt والتى تبلغ قيمة اشتراكه الشهرى 20 دولار أمريكى وذلك بشكل مجاني كما يدعم لغات كثيرة بمافيها العربية لا يوجد حد للاستخدام بعكس التطبيقات الأخرى.

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