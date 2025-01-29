أشرف بن شرقي في طريقه إلى القاهرة وهذا موعد إعلان الأهلي عن الصفقة

يستعد النادي الأهلي للاعلان عن صفقة اشرف بن شرقي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وغادر أشرف بن شرقي قطر في طريقه إلى القاهرة من أجل إنهاء كافة الأمور مع الأحمر والإعلان رسميا عن انضمامه للقلعة الحمراء مساء اليوم أو غدا.

وأعلن نادي الريان القطري، صباح اليوم الأربعاء، فسخ عقد الجناح المغربي أشرف بن شرقي بناء على رغبة اللاعب.

الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة أشرف بن شرقي

ووفقا لتقارير فإن النادي الأهلي توصل إلي اتفاق نهائي مع اللاعب على كافة الأمور المالية، وانتظر الأهلي فسخ عقد اللاعب مع فريقه الحالي الريان القطري، ليكون رابع صفقات الأهلي خلال انتقالات يناير.

أرقام أشرف بن شرقي

وخلال مشوار أشرف بن شرقي، لعب المغربي 316 مباراة رفقة 7 أندية نجح خلالها في تسجيل 97 هدفا، وصناعة 58 هدفا.

وكانت أفضل مواسم المغربي رفقة نادي الزمالك، بعدما لعب 101 مباراة، سجل خلالها 41 هدفا، وصنع 28 آخرين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة مودرن سبورت الأحد القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع الفريقين الاحد الماضي على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

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