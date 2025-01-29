كسور ونزيف، تفاصيل مناظرة شاب ضحية حادث الدائري

كشفت مناظرة نيابة السلام لجثة شاب لقي مصرعه دهسا تحت عجلات سيارة نقل في حادث بالطريق الدائري اتجاه المرج أن الجثة لذكر يبلغ من العمر 28 سنة.



وأضافت المناظرة أن المتوفي عثر عليه يرتدي كامل ملابسه ومصاب بكسور متفرقة وكسر بالراس ونزيف داخلي وخارجي

مصرع شخص في حادث بالسلام

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث، ووجود متوفى بالطريق الدائري اتجاه المرج.

على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شاب يدعى أحمد. م 28 سنة الطريق صدمته سيارة نقل مسرعة، مما أسفر عن مصرعه في الحال.



تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة والقبض على المتهم.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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