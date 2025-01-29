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جابكو تنجح في حفر البئر الاستكشافي East Crystal_1 في خليج السويس

جابكو،فيتو
جابكو،فيتو

نجحت أعمال حفر البئر الاستكشافي "East Crystal-1" في خليج السويس التي تقوم بها شركة دراجون أويل الإماراتية، من خلال شركة العمليات المشتركة جابكو

و أظهرت نتائج الاختبارات المبدئية لطبقة فواره  الممتدة على 16 قدما إنتاجا يوميا بلغ أكثر من 2000 برميل من الزيت الخام.  كما أن طبقة العسل الأساسية، التي يصل سمكها  لأكثر من 100 قدم لم تختبر بعد  .

حفر بئرين جدد سيسهم في إضافة أكثر من 500 برميل من الزيت الخام يوميا 

 

وستقوم شركة جابكو  بإستكمال عمليات تنمية الكشف من خلال حفر بئرين إضافيين، مما سيسهم في إضافة أكثر من 5000 برميل من الزيت الخام يوميًا..ويأتي هذا الاكتشاف في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية التي تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، كأحد الركائز الأساسية للمساهمة في تقليل الفاتورة الاستيرادية.

ومن خلال أعمال حفر البئر الجديدة التي تقع في منطقة امتياز المندمجة بخليج السويس تم تأكيد المخزون المتوقع قبل الحفر البالغ نحو 8 مليون برميل، مع توقعات بتجاوز هذه الكمية. هذا وتعد البئر "East Crystal-1"  ثاني بئر استكشافي ناجح يتم حفره بناءا على تطبيق احدث تقنيات المسح السيزمي وهي تقنية المسح السيزمي القاعي (OBN)، بعد نجاح البئر "S. El-Wasl-1".

يشار إلى أهمية هذا الكشف الذي يمثل مؤشرا إيجابيا على إمكانية استعادة الإنتاج من الحقول المتقادمة وخاصة بمنطقة خليج السويس وتحقيق اكتشافات جديدة فيها وذلك من خلال تطبيق التقنيات الحديثة  بعد ان شهدت تناقص طبيعي  في انتاجيتها علي مدار السنوات  .

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