الثلاثاء 28 يناير 2025
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أخبار مصر

بتروجت تنجح في تجديد وإحلال وحدة توليد الهيدروجين بشركة ميدور

شركة بتروحيت، فيتو
شركة بتروحيت، فيتو
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نجحت شركة بتروجت ممثلة فى ورش تصنيع المعدات الاستاتيكية بإدكو فى إنهاء كافة الأعمال الخاصة بإحلال وتجديد الفرن الحرارى الخاص بوحدة توليد الهيدروجين التابع لمعمل تكرير ميدور، وذلك بأعلى درجات الجودة وفى زمن قياسى، تنفيذا لتوجيهات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والمهندس وليد لطفي رئيس مجلس إدارة شركة بتروجت 

 تنفيذ أعمال المشروع في زمن قياسي 

 

وتقدمت شركة ميدور بالشكر  لشركة بتروجت تقديرا للجهود المميزة المبذولة فى انهاء اعمال المشروع وفقًا لاشتراطات الجودة العالمية بالاضافة الى التزام بتروجت الكامل بكافة متطلبات ومعايير السلامة والصحة المهنية والمحافظة على البيئة وانهاء المشروع فى وقت وزمن قياسى.

التوسع في التصنيع المحلي ساهم في تقليل الاستيراد بقطاع البترول 

وقد نجحت شركة بتروجت في الفترة الأخيرة في تنفيذ العديد من المشروعات داخليا وخارجيا وكان اتجاه الشركة موخرا للتصنيع المحلي دور كبير في تقليل الاستيراد للكثير من  المعدات التي تستخدمها شركات قطاع البترول 

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البترول والثروة المعدنية التصنيع المحلي المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية تنفيذ العديد من المشروعات تقليل الاستيراد شركة بتروجت معايير السلامة
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