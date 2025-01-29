رسالة نيمار الأخيرة بعد رحيله عن الهلال السعودي

حرص البرازيلي نيمار دا سيلفا، على توديع لاعبي الهلال السعودي، وذلك في اللقاء الأخير الذي جمعهم قبل مغادرة حامل لقب الدوري السعودي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال على منصة إكس، حديث نيمار، الذي قال فيه: "سعيد جدا لأنني مثلت ناديا بحجم الهلال، ولسوء الحظ لم تكن الظروف في صالحي كما تخيلت، أقدم لكم الشكر على الحفاوة والمحبة لم تكن تجربتي كما أريد وأرغب وكانت قصيرة للغاية".

وأكد نيمار: "أنا سعيد جدا لعودتي لبلادي ولكنني حزين في نفس الوقت لمغادرتي الهلال، كان باستطاعتي أن أساعدكم بطريقتي داخل الملعب وهو مكاني المفضل والذي أبذل كل جهدي فيه بلعب كرة القدم".

وأشار: "الظروف شاءت ألا أخدم الهلال مثلما أريد، بالتأكيد لا يمكن التحكم بكل شيء في هذه الحياة، قد أكون سعيدا بالعودة إلى البرازيل لكنني حزين جدا لأنى أريد أن أكون معكم".

وأردف: "سامحوني على كل خطأ اقترفته بحق أي شخص، وأنا بطبيعتى محب للفوز والتنافس وهذا يجعلنى أغضب، أشكركم على المحبة التي تلقيتها منذ أول يوم هنا في النادي".

وواصل نيمار: "سعادتي بتمثيل ناد كالهلال كبيرة للغاية، سأكون بكل تأكيد داعم لكم واعلموا أن هناك شخص سيهتف لكم كثيرا، شكرا جماهير الفريق على كل الحب الذي منحتموني إياه، تمنيت لو أننى أسعدتكم، ولكن الإصابة جعلت كل شيء سيئا للأسف".

رحيل نيمار عن الهلال

وفسخ الهلال السعودي، الإثنين الماضي، تعاقده مع نيمار، بعد موسم ونصف من انضمامه للفريق، لعب خلالها 7 مباريات فقط، بينما عانى من عدة إصابات أصعبها في الرباط الصليبي الأمامي.

وأعلن مارسيلو تيكسيرا، رئيس نادي سانتوس البرازيلي، تعاقده مع نيمار دا سيلفا، أمس الثلاثاء.

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