طائرة ركاب روسية تنحرف عن المدرج قبل إقلاعها بشرق موسكو

خرجت طائرة ركاب من طراز "أن-24" على متنها 24 شخصا، عن المدرج أثناء الإقلاع في إقليم خاباروفسك بشرق روسيا اليوم السبت، دون وقوع إصابات.

خروج الطائرة عن المدرج لمسافة 30 مترا

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قالت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي "روسافياتسيا" إن الطائرة كان على متنها 20 راكبا و4 أفراد من الطاقم، وإنه لم يصب أحد منهم بأذى.

التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحادث

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في خدمات الطوارئ أن الطائرة التي كانت بصدد تنفيذ رحلة من مطار بلدة نيلكان، تحركت في المدرج وبدأت بالتسارع لكنها فشلت في الإقلاع فاضطر الطاقم إلى الفرملة بشكل طارئ، مما أدى إلى خروج الطائرة عن المدرج لمسافة 30 مترا.

وأوضح المصدر أن الحادث لم يتسبب في أي حريق، وأنه يجري حاليا تقييم الأضرار التي لحقت بالطائرة، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحادث، وبين التفسيرات المحتملة وجود عطل فني.

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