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فتح باب التقديم لـ 22 ألف وظيفة معلم رياضيات اليوم، تعرف على خطوات رفع الأوراق

وظائف معلم مساعد
وظائف معلم مساعد مادة الرياضيات،فيتو
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يبدأ اليوم موقع بوابة الوظائف الحكومية في تلقي طلبات الراغبين في التقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات بوزارة التربية والتعليم.

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لشغل 22,000 وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات، وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات وذلك لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتلبية احتياجات الوزارة وتعيين 150 ألف معلم مساعد.

وأوضح الجهاز أنه من المقرر إتاحة باب التقديم في المسابقة على موقع البوابة في الفترة من 29 يناير الجاري حتى 12 فبراير المقبل. 

وحول خطوات التقديم لوظائف معلم مساعد مادة الرياضيات عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية للتقدم للوظيفة يجب اتباع الخطوات التالية:

1_ التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية

2_ يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع، ليقوم المتقدم بالضغط على الوظيفة المراد الالتحاق بها.

3 - وفي حالة الوظائف التي لا يكون التقديم فيها بالبريد أو باليد، ستجد أسفل الصفحة «تقديم الطلب» قم بالضغط عليها، واستيفاء البيانات المطلوبة.

4- وبعد الانتهاء من عملية التسجيل على البوابة، وانتهاء فترة التقديمات على الوظيفة المختارة، تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها، ووظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

ورصد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في المسابقة الماضية قيام عدد من المتقدمين بالاعتماد على العاملين بمقاهي الإنترنت (سايبر) في القيام بالتقديم بدلًا من القيام بذلك بأنفسهم رغم تبسيط خطوات التقديم، مما أسفر عن تسجيل العديد من الطلبات غير مكتملة المستندات، أو اختلاط مستندات المتقدمين بين بعضهم البعض.

كما أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لديه آليات إلكترونية لكشف أي عملية تزوير بيانات في المستندات.

شروط التقديم لمسابقة معلم مادة الرياضيات 

وعن شروط التقديم لوظائف معلم مساعد مادة الرياضيات، تتضمن ما يلي:

  • يجب ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عاما.
  • مستوى المؤهل: مؤهل عالٍ.
  • المؤهل: مؤهل عالٍ - تربية (أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص رياضيات.
  • مؤهل عالٍ - تربية (أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص رياضيات انجليزي.
  • مؤهل عالٍ -علوم ذوي الإعاقة والتأهيل(البرنامج التربوي) تخصص رياضيات.
  • مؤهل عالٍ -علوم ذوي الإعاقة والتأهيل(البرنامج التربوي) تخصص رياضيات إنجليزي.
  • مؤهل عالٍ -علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص رياضيات.
  • مؤهل عالٍ -علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص رياضيات انجليزي.
  • مؤهل عالٍ - كليات أخرى (دبلوم تربوي) تخصص رياضيات.
  • مؤهل عالٍ - كليات أخرى (دبلوم تربوي) تخصص رياضيات إنجليزي.

التقدير: ألا يقل عن مقبول.

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