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زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب بحيرة البايكال الروسية

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر منطقة بحيرة البايكال بمقاطعة إيركوتسك الروسية اليوم الأربعاء، وفقا لما أعلنته المديرية العامة لوزارة الطوارئ في المقاطعة.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي: “وفقا لمعلومات فرع البايكال للخدمات الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، سجل اليوم وقوع حدث زلزالي الساعة 06:54 بالتوقيت المحلي (01:54 بتوقيت موسكو)، حيث كان مركز الزلزال في مياه بحيرة البايكال، على بعد 36 كيلومترا من بلدة بولشوي جولووستنوي في منطقة إيركوتسك، وبلغت شدة الزلزال في المركز 5.6 درجة”.

وأشار البيان إلى أن الزلزال كان محسوسا في مدينة إيركوتسك بقوة 3 درجات، مؤكدا عدم وقوع أي أضرار أو إصابات.

وأضافت الوزارة أن “جميع منشآت البنية التحتية في المنطقة تعمل بشكل طبيعي ولم تصب بأية أضرار”.

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زلزال مقياس ريختر بحيرة البايكال مقاطعة إيركوتسك الروسية

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