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خارج الحدود

تحطم مقاتلة "إف 35" في ألاسكا والجيش الأمريكي يكشف مصير الطيار ويفتح تحقيقا (فيديو)

مقاتلة، فيتو
مقاتلة، فيتو

أعلنت القوات الجوية الأمريكية تحطم مقاتلة من الجيل الخامس "إف 35" في ولاية ألاسكا، مؤكدة أن الطيار نجا من الحادث.


وجاء في بيان: "الطيار في أمان وتم نقله إلى المستشفى العسكري باسيت لإجراء فحوصات إضافية"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأوضحت القوات الجوية أن الحادث وقع أمس  الثلاثاء في قاعدة "إيلسون" الجوية، وأسفر عن أضرار جسيمة للطائرة، مضيفة أنه "لا يزال التحقيق جاريًا".


وصممت الولايات المتحدة الأمريكية الطائرة "إف - 35" مع حلفائها ضمن برنامج مشترك، ويوجد منها 3 نسخة، هي "إف - 35 إيه"، وهي النسخة التي يمكنها الإقلاع والهبوط من على المدارج التقليدية التي تستخدمها الأنواع الأخرى من الطائرات، ويستخدمها الجيش الأمريكي وغالبية الدول الأخرى التي حصلت على الطائرة.

و"إف - 35 بي" وهي نسخة مصممة للإقلاع من مدارج قصيرة والهبوط العمودي، كما يمكنه العمل على متن بعض السفن الحربية المجهزة لهذا الغرض، وتستخدمها مشاة البحرية الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا، إضافة إلى النسخة الثالثة فهي "إف - 35 سي"، وهي مصممة للعمل على متن حاملات الطائرات الأمريكية ولا يستخدمها سوى الأسطول الأمريكي فقط.

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القوات الجوية الأمريكية تحطم مقاتلة من الجيل الخامس ولاية الاسكا

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