الأربعاء 22 يناير 2025
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خارج الحدود

تحطم مقاتلة إيرانية غرب البلاد

تحطم طائرة، فيتو
تحطم طائرة، فيتو

أفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء الإيرانية (إرنا)، بأن مقاتلة إيرانية تحطمت في غرب البلاد، صباح اليوم الأربعاء.

تحطم طائرة تدريب تابعة للشرطة

كما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بنجاة الطيارين بعد القفز من الطائرة.

جدير بالذكر أن  ثلاثة أشخاص، لقوا مصرعهم في تحطم طائرة تدريب تابعة للشرطة في شمال إيران،  منتصف يناير الجارى، حسب ما أوردت وكالة "إرنا" الرسمية نقلًا عن بيان للشرطة.

طائرة التدريب الخفيفة تحطمت قرب مدينة رشت 

وذكرت الوكالة أن طائرة التدريب الخفيفة تحطمت قرب مدينة رشت نتيجة "عطل فني".

وأوضحت "إرنا" أن "الطيار ومساعده ومهندس الطيران" قضوا في الحادث، بدون كشف مزيد من التفاصيل.

تحطم طائرة تدريب خفيفة تابعة لقوات الشرطة الإیرانیة

وقال قائد قوات الشرطة في محافظة کیلان العمید "عزيز الله ملكي": إن طائرة التدريب التابعة لقوات الشرطة الإيرانية كانت في طريقها من مطار مهرآباد إلى کيلان عندما تعرضت لحادث.

وقال العمید "عزيز الله ملكي" بشأن تحطم طائرة تدريب خفيفة تابعة لقوات الشرطة الإیرانیة: وقتل الطيار ومساعده ومهندس الطيران، الکابتن خوانساري والعقيد ابراهيم زاده والعقيد فیضي في حادث تحطم هذه الطائرة بالقرب من كوجصفهان.

وأضاف: لم يكن أي من هؤلاء الشهداء من محافظة جيلان.

 

 

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