الأربعاء 29 يناير 2025
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حوادث

المعاينة في حريق فيلا بالتجمع: إصابة 5 حالات باختناق وتفحم بعض محتوياتها

حريق، فيتو
حريق، فيتو

كشفت المعاينة الأولية لحريق نشب داخل فيلا بمنطقة التجمع الأول، إن الفيلا تقع  داخل كمبوند القطامية ريزدنس.

 
وأضافت المعاينة، أن الفيلا مكونة من 3 طوابق والحريق نشب داخل طابقين الأول والثاني، مما أسفر عن تفحم بعض المحتويات، وإصابة 5 أشخاص بحالات الاختناق.


ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل فيلا بمنطقة التجمع الأول، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بحالات الاختناق.

 

حريق فيلا بالتجمع الأول

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل فيلا بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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