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خارج الحدود

خبير يكشف أسباب عدم إجراء المكالمة الهاتفية بين السيسي وترامب (فيديو)

السيسي وترامب، فيتو
السيسي وترامب، فيتو

كشف اللواء دكتور سمير فرج الخبير العسكري ومدير الشئون المعنوية الأسبق، السبب وراء عدم إجراء مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد.

رفض الشعب المصري لمقترح ترامب 

وقال سمير فرج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد":"ترامب كانت لديه رغبة ونية للاتصال بالرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، ولم تتم المكالمة الهاتفية، لأنه وصل للرئيس الأمريكي رفض الشعب المصري لمقترح نقل سكان غزة إلي مصر".

وأضاف:"الشعب المصري عظيم في كل المواقف، وهو من أوقف ومنع مكالمة دونالد ترامب بالرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن في النهاية الرئيس السيسي هو معبر عن رغبة ورأي الشعب".

لقاء السيسي وبلينكن

ولفت:"في أكتوبر الماضي بعد اندلاع القتال بين حركة حماس وإسرائيل، زار وزير الخارجية بلينكن القاهرة والتقى بالرئيس السيسي، ولأول مرة تم إذاعة اللقاء على الهواء بالصوت والصورة حتى لا يزايد أحد على مصر ورئيسها، وبلينكن طلب عبور 50 أمريكي من معبر رفح فالرئيس اشترط عليه إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية للفلسطينيين أولا".

رفض السيسي تهجير الفلسطينيين

وتابع:"الرئيس السيسي أكد لـ بلينكن رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء لأنه يعني انتهاء القضية الفلسطينية"
 

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ترامب السيسي عبد الفتاح السيسي سكان غزة تهجير الفلسطينيين إسرائيل

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