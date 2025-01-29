الأربعاء 29 يناير 2025
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مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية وكلية الطب بجامعة DUNDEE بالمملكة المتحدة

مذكرة تفاهم بين الأكاديمية
مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية وكلية الطب بجامعة DUNDEE

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اتفاقية تعاون في المجال الطبي مع جامعة "DUNDEE" بالمملكة المتحدة، في إطار تعزيز التعاون بين الأكاديمية ونظيراتها في مختلف دول العالم.

 

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تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة DUNDEE واستكشاف الفرص والفوائد المشتركة.

كما يهدف التعاون بين الجانبين إلي تطوير مشاريع بحثية وتدريسية مشتركة، تبادل الطلاب في برامج بحثية وتدريسية معترف بها ومعتمدة، التبادل  لأغراض التدريب والزمالة.

 


كما استقبلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بفرعها في مدينة العلمين الجديدة، الطبيب العالمي البروفيسور الدكتور علاء الغنيمي، رئيس الجمعية الفرنسية،  لجراحات المسالك البولية للاطفال ورئيس قسم جراحة المسالك البولية للاطفال بمستشفي روبرت دبيري الجامعي.

خلال الزيارة، قام الدكتور الغنيمي بجولة تفقدية رافقه خلالها  الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية شملت مستشفى الأكاديمية والعيادات الخارجية ومستشفى طب الأسنان، ومعامل الصيدلة حيث اطلع على أحدث التجهيزات والمعدات الطبية  .


وفي إطار الزيارة، تم افتتاح غرفة عمليات جديدة، تحمل اسم الخبير العالمي الدكتور علاء الغنيمي، وذلك تقديرًا لدوره البارز وإسهاماته القيمة في  المجال الطبي.


وفي غضون ذلك أعرب الدكتور الغنيمي عن سعادته بهذا التكريم، وقال: "إنه لشرف كبير لي أن يطلق اسمي على غرفة عمليات  في هذا الصرح العلمي المتميز، مشيدًا  بالجهود التي تبذلها الأكاديمية بفرعها في العلمين الجديدة في تحسين الخدمات الصحية وتقديم رعاية طبية متميزة للمرضى.

كما أشاد «الغنيمي» بتجهيزات غرفة العمليات، وقال إنها علي مستوي عالمي، متوجهًا بالشكر للأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية علي هذه اللافتة

ومن جانبه أعرب  الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن اعتزازه  بزيارة  البروفسير الدكتور علاء الغنيمي  لفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، وقال أن  الدكتور "الغنيمي" رمز للتميز والإبداع واحد أهم الاسماء اللامعة في المجال الطبى.


و أشاد "عبد الغفار"  بالإسهامات القيمة التي قدمها الدكتور الغنيمي، واسهمت في إنقاذ حياة العديد من المرضى حول العالم،  وقال: أن إطلاق إسم الدكتور «علاء الغنيمي»  على احدث غرفة عمليات بمستشفي الأكاديمية خطوة تعكس تقديرنا للجهود الكبيرة التي بذلها الخبير  العالمي في خدمة الإنسانية".


شهدت الزيارة حضور  السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، الدكتور ياسر السنباطي نائب رئيس الأكاديمية للتعليم وشؤون الطلاب، الدكتور  محمود محمد الزلباني - عميد القطاع الطبي بفرع الأكاديمية بالعلمين، الدكتور محمد هشام عميد كلية الطب البشري بالأكاديمية، الدكتورطارق محمود  عميد كلية طب الأسنان بالفرع، الدكتور أحمد سعد  مدير إدارة المستشفيات بالأكاديمية فرع العلمين،والعمداء ومراكز المسؤولية بالأكاديمية.

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الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالمملكة المتحدة العالم الدكتور علاء الغنيمي

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