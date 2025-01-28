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ثقافة وفنون

نجوم الغناء الشعبي يسيطرون على مسلسلات رمضان 2025

عبد الباسط حمودة،
عبد الباسط حمودة، فيتو

مسلسلات رمضان 2025 ، يشهد موسم رمضان 2025، مشاركة كبيرة من نجوم الغناء الشعبي في مسلسلات الموسم الرمضاني سواء غناء التترات، أو أغنيات أخرى ضمن الأحداث.

 

مسلسلات رمضان 2025 

يغني المطرب إسلام شندي، نجم فريق المدفعجية تتر مسلسل فهد البطل والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي في رمضان 2025.

كما تقدم أيضًا الفنانة رحمة حسن عددًا من الأغاني خلال أحداث مسلسل فهد البطل تتماشى مع الأحداث.

 

أغاني مسلسل إش إش 

وتقدم الفنانة مي عمر أغنية “تعالالي حبيبي الليلة”، مع حسن شاكوش وذلك ضمن أحداث مسلسل إش إش المقرر عرضه في دراما رمضان 2025.

 

مسلسل إش إش مي عمر

أغنية تعالالي حبيبي الليلة من كلمات وألحان محمد غباشي وتوزيع إسلام ساسو.

ويقدم حكمدار الأغنية الشعبية، عبد الباسط حمودة، أغنيةً ضمن أحداث مسلسل إش إش والتي تقوم ببطولته مي عمر ويخرجه محمد سامي.

أغنية عبد الباسط حمودة ضمن أحداث مسلسل إش إش من كلمات حسام طنطاوي ومن ألحان الملحن عزيز الشافعي.

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