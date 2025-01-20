يحتفل اليوم الثلاثاء الأخير من شهر رجب محبو آل البيت وأتباع الطرق الصوفية، بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب الكبرى رضي الله عنها بنت الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه، والسيدة زينب هي حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيما يلي نستعرض معكم أسماء السيدة زينب وألقابها وسبب التسمية

ويشهد محيط مسجد السيدة زينب توافد الآلاف من محبيها، الذين افترشوا الساحة المحيطة بالمسجد، لإقامة حلقات الذكر والمديح وقراءة التواشيح إلى جانب «بيت الخدمة الصوفية» لتقديم الأطعمة لضيافة الزوار، وتختلف نوعية الطعام، كل خدمة عن الأخرى كلٌ حسب مقدرته.

احتفالا بمولدها، أسماء السيدة زينب وألقابها وسبب التسمية

معلومات عن السيدة زينب

السيدة زينب هي زينب الكبرى، رضي الله عنها، وهي ابنة السيدة فاطمة البتول، حبيبة سيدنا صل الله عليه وسلم، والسيف الغالب سيدنا على بن أبي طالب، وجدتها الطاهرة الزهراء خديجة بنت خويلد، رضي الله تعالى عنها، تميزت زينب بجمال الخُلُق والخِلق والكرم والحكمة، وكانت معروفة بحكمها وفضلها في النصح والإرشاد.

وُلدت بعد مولد سيدنا الحسين بسنتين، ويقال أن كلاهما ولد في شهر شعبان، سَمَّاهَا الرسول صل الله علية وسلم زينب إحياءً لذكرى ابنته السيدة زينب ومعنى زينب «الفتاة القوية المكتنزة الودودة العاقلة».

تزوجت بابن عمها عبدالله بن جعفر (الطيار) بن أبي طالب، الذي يكبرها بخمس سنوات وانجبت منه جعفر، وعلي، وعون الكبير، ثم أم كلثوم، وأم عبدالله.

وصلت السيدة زينب إلى مصر في شعبان عام 61 هجرية، وخرج لاستقبالها جموع المسلمين وعلى رأسهم والي مصر الأموي مسلمة بن مخلد الأنصاري، توفيت مساء الأحد 15 من رجب سنة 62هـ، ودفنت بحجرتها التي أصبحت قبتها في مسجدها الآن.

احتفالا بمولدها، أسماء السيدة زينب وألقابها وسبب التسمية

السيدة زينب وحادثة كربلاء

شهدت السيدة زينب رضى الله عنها حادثة كربلاء ومقتل الحسين سيد الشهداء على يد قوات يزيد بن معاوية بن أبى سفيان ( فى عاشوراء العاشر من محرم 61 هجريًا ) بكربلاء بأرض العراق. ويساق موكب الأسرى والسبايا إلى يزيد بن معاوية وهى منهم وفيهم إبن سيد الشهداء ( على زين العابدين ) الذى ابعدته عمته السيدة زينب وأسدلت عليه خمارها بعد أن وضعته فى حجرها ولولا نجاته بهذه الطريقة لانقطعت سلالة الحسين الشهيد وزريتة الشريفة.

وبعد حين – أمر يزيد بن معاوية بإخراجها من مكة أو المدينة إلى أى بلد تعيش فيه درءً للفتنة فاختارت مصر بعد أن اشتكى من أن وجودها يهيج المشاعر الأليمة.

وقد كان لها مواقفها الجريئة الخالدة مع ابن زياد ومع يزيد، وبها حمى الله فاطمة الصغرى بنت الحسين من السبي، وحمى الله عليا الأصغر زين العابدين من القتل فانتشرت به ذرية الإمام الحسين، ولقبت زينب بلقب (بطلة كربلاء زينب) ونزلت فى قصر يشرف على نهر النيل.

احتفالا بمولدها، أسماء السيدة زينب وألقابها وسبب التسمية

استقبال المصريين للسيدة زينب ودعاؤها لهم

يقال إن السيدة زينب عندما وصلت إلى مدينة بلبيس خرج المصريون لاستقبالها، وأكرموها وحملوها في الهودج، وأوسعوا لها في الكرامة، وعندما وجدت هذه الحفاوة والتكريم، دعت لأهل مصر، وقالت: "يا أهل مصر، نصرتمونا نصركم الله وآويتمونا آواكم الله، وأعنتمونا أعانكم الله، جعل الله لكم من كل ضيق مخرجًا ومن كل هم فرجا".

احتفالا بمولدها، أسماء السيدة زينب وألقابها وسبب التسمية

ألقاب السيدة زينب



انتشرت وتعددت ألقاب السيدة زينب، رضي الله عنها وأرضاها فهي صاحبة المقام الطاهر بقلب القاهرة.. قبلة العارفين.. رجاء المدد.. والقبس من نور بيت آل النبي، نفحات مباركة تعطر مقامها الطاهر المطهر.. راحة نفسية واطمئنان هي هديتها لمريديها وكل من زارها.. سيدتنا صاحبة ألقاب، منها:



أم هاشم: لأنها حملت لواء راية الهاشميين بعد أخيها الأمام الحسين ويقال لأنها كانت كريمة سخية كجدها هاشم، الذي كان يطعم الحجاج، فكانت مثله، تطعم المساكين والضعفاء، ودارها كانت مأوى لكل محتاج.

صاحبة الشورى: فقد كان أبوها وأخواتها يستشيرونها، لصواب رأيها وحكمتها.



عقيلة بني هاشم: ولم توصف سيدة في جيلها أو غيره أو في آل البيت بهذا اللقب إلا السيدة زينب.



الطاهرة: فقد أطلقه عليها أخوها الإمام الحسن عندما قال لها "أنعم بك يا طاهرة، فقد شرحت حديث رسول الله الحلال بين والحرام بين". وقيل إن سبب لقب “الطاهرة”، أنه عندما جاء سيدنا عبدالله بن جعفر الطيار لطلب يدها للزواج من أبيها سيدنا على بن أبى طالب وأخويها فاستحى أدبا أن يذكر اسمها وقال “الطاهرة”.



أم العزائم: فكانت تكنى عند أهل العزم بأم العزائم، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم.



أم العواجز: عندما شرفت مصر بقدومها ساعدت العجزة والمساكين، فيجلسون ويأكلون ويرتاحون عندها، وهو ما جعل اسمها يرتبط بتواجد المحتاجين والعاجزين فى مسجدها وزيارة ضريحه



رئيسة الديوان: وعندما قدمت مصر كان الوالي وحاشيته يأتون إليها وتعقد لهم بدارها جلسات للعلم فيتفهموا الأمور الدينية في ديوانها وهي رئيسته.



السيدة: وهذا اللقب إذا أطلق بدون اسم زينب يعرف أن المقصود به السيدة زينب دونها عن أخريات من آل البيت، فهي الوحيدة المتفردة من آل البيت بهذا اللقب، فإذا ذكرت أي سيدة أخرى لا بد من أن يذكر معها اسمها كالسيدة نفيسة والسيدة عائشة والسيدة فاطمة النبوية، ممن دفن وشرف تراب مصر بهن، أما إذا أطلق لفظ "السيدة" فقط فهي ولا شك سيدتنا زينب حفيدة سيدنا وحبيبنا محمد، صلى الله عليه وسلم.

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