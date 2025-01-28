ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد الجولة العاشرة

ترتيب هدافي الدوري المصري، عزز ناصر منسي مهاجم الزمالك صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 6 أهداف، بعد الجولة العاشرة.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة العاشرة

ناصر منسي الزمالك 6 أهداف

ياو أنور البنك الأهلي 4 أهداف

محمد علي بن حمودة غزل المحلة 4 أهداف

محمود عبد الحفيظ زلاكة سيراميكا كليوباترا 4 أهداف

فيستون كالالا مايلي بيراميدز 4 أهداف

إمام عاشور الأهلي 4 أهداف

عمرو ناصر فاركو 3 أهداف

صديق أويجولا بيراميدز 3 أهداف

جودوين أوكوارا طلائع الجيش 3 أهداف

أحمد سيد زيزو الزمالك 3 أهداف

على فوزي “إنبي- مودرن سبورت” 3 أهداف

حسام حسن سموحة 3 أهداف

نتائج مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري

الاتحاد السكندري 1-0 الإسماعيلي

طلائع الجيش 0-0 فاركو

الأهلي 2-2 بيراميدز

غزل المحلة 0-1 سيراميكا كليوباترا

الزمالك 4-1 الجونة

المصري البورسعيدي 2-1 إنبي

حرس الحدود 1-0 مودرن سبورت

البنك الأهلي 0-2 بتروجيت

سموحة 2-1 زد اف سي

وعلى صعيد متصل أحالت رابطة الأندية المحترفة، الشكوى المقدمة من الكابتن أحمد زاهر المدير الإداري لفريق الكرة بنادي بيراميدز، ضد الحكم محمود عاشور حكم تقنية الفيديو في مباراة الفريق أمام الأهلي، ونجله، إلى اتحاد الكرة ولجنة الحكام للتحقيق فيما ورد فيها.

وأرسل النادي شكوى تحمل توقيع أحمد زاهر ضد الحكم محمود عاشور حكم تقنية الفيديو ونجله في مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة العاشرة من بطولة الدوري، حيث خالف الحكم اللوائح واصطحب نجله لغرفة الحكام، وتعدى لفظيا على المدير الإداري خلال قيامه بمهام عمله.

وأوضحت الرابطة في خطابها لنادي بيراميدز أنه تمت مخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الانضباط ولجنة الحكام الرئيسية لاتخاذ اللازم في الشكوى المقدمة، والتحقيق مع الحكم فيما هو منسوب إليه.

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا هم: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

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