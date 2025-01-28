رئيس اتصالات البرلمان يكشف حقيقة تطبيق الضريبة على الهواتف المستوردة لمدة 3 أشهر (فيديو)

كشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، حقيقة تطبيق الضريبة الجمركية على الهواتف المستوردة بفترة تجريبية 3 أشهر.

دخول 18 مليون هاتف للبلاد بطريقة غير مشروعة

وقال "بدوي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة": إن ما يتم تطبيقه مؤخرًا بمثابة إجراء لحوكمة للهواتف المستوردة التي كانت تدخل البلاد بطرقة غير شرعية، حيث تم رصد من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع الجمارك والضرائب تهريب 18 مليون هاتف محمول بطريقة غير شرعية خلال آخر عام.

مهلة مؤقتة للضرائب على الهواتف المستوردة

وكشف رئيس لجنة الاتصالات، عن مهلة مؤقتة لمدة 3 أشهرة لتجربة تطبيق الضريبة أو الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة، حيث يحق لأي مواطن دخول البلاد بهاتف محمول واحد فقط بدون تحصيل منه أي جمارك أما في حال كان يحمل أكثر من هاتف محمول سيتم تحصيل منه رسوم جمركية.



توصيات بشأن جمارك الهواتف المستوردة

وأشار إلي أن هناك توصيات من اللجنة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والضرائب والجمارك بالسماح سنويا بدخول هاتف محمول لكل مواطن دون تحصيل منه أي رسوم جمركية أو ضرائب، وليس هاتف واحد مدى العمر كميزة يمكن تقديمها للمصريين بالخارج.



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