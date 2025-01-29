الأربعاء 29 يناير 2025
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اقتصاد

تفاصيل خدمات السحب من محفظة الموبايل عبر ATM

سحب الأموال من المحفظة،
سحب الأموال من المحفظة، فيتو

تقدم البنوك خدمات السحب من محفظة الموبايل من خلال  ATM.

وتشمل قائمة الخطوات المطلوبة لتقنين الخدمة للعملاء ما يلي:

1-الدخول إلى تطبيق المحفظة الرقمية: افتح التطبيق الخاص بمحفظتك الرقمية على هاتفك المحمول.

2. اختيار خدمة السحب النقدي: حدد خيار السحب النقدي من قائمة الخدمات المتاحة في التطبيق.

3. تحديد المبلغ المراد سحبه: أدخل المبلغ الذي ترغب في سحبه من رصيد محفظتك الرقمية.

4. استلام الرمز السري (OTP): سيصلك رمز سري مؤقت عبر رسالة نصية على هاتفك.

5. التوجه إلى أقرب ماكينة صراف آلي (ATM): ابحث عن ماكينة تدعم خدمة السحب النقدي من المحافظ الرقمية.

6. إدخال الرمز السري (OTP): قم بإدخال الرمز السري الذي استلمته على الشاشة.

7. إتمام عملية السحب: بعد إدخال الرمز، سيُطلب منك تأكيد العملية، ومن ثم استلام النقود.

 

السحب من البنك التجاري الدولي 

ومن جانب آخر يقدم البنك التجاري الدولي CIB عدة خدمات مصرفية متنوعة لعملائه بالعملة المحلية والأجنبية ومن تلك الخدمات إمكانية سحب النقود من المحفظة الذكية للبنك عبر ماكينات الصراف الآلي ATM.

وتشمل خطوات السحب من محفظة البنك التجاري الدولي عبر ماكينات الصراف الآلي ما يلي: 

خطوات السحب من محفظة CB 

  1. من تطبيق المحفظة على هاتفك المحمول، اختر "السحب النقدي من ماكينة الصراف الآلي" ثم أدخل المبلغ الذي سيتم سحبه متبوعًا بكلمة مرور المحفظة للحصول على الرقم السري المتغير OTP
  2. على ماكينة الصراف الآلي، اختر "خدمات بدون بطاقة"
  3. على ماكينة الصراف الآلي، اختر "المحفظة الذكية"
  4. على ماكينة الصراف الآلي، اختر "السحب النقدي"
  5. على ماكينة الصراف الآلي، أدخل رقم الهاتف المحمول المسجل لدى البنك
  6. على ماكينة الصراف الآلي، أدخل رقم OTP الذي حصلت عليه من تطبيق المحفظة الذكية الخاص بك.
  7. على ماكينة الصراف الآلي، أدخل المبلغ المطلوب سحبه.

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