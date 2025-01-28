أبرز المعلومات عن الكارت الموحد وأماكن استخراجه، تطوير منظومة الدعم الحكومي، تنقية قاعدة بيانات المستفيدين بطريقة أكثر واقعية، التموين: استمرار صرف الخبز والسلع ببطاقة الدعم

أطلقت الحكومة المصرية "الكارت الموحد" في إطار جهودها للتحول الرقمي وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين، حيث يمثل الكارت الموحد خطوة كبيرة نحو تطوير منظومة الدعم الحكومي، من خلال تحسين كفاءة الخدمات المقدمة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

ويساهم هذا المشروع في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، بالإضافة إلى كونه خطوة رئيسية في خطة الدولة للتحول الرقمي.

يهدف هذا الكارت إلى دمج مجموعة من الخدمات الحكومية في بطاقة إلكترونية واحدة، ما يسهل على المواطنين الوصول إلى هذه الخدمات بفعالية وسرعة.

ما هو الكارت الموحد؟

الكارت الموحد هو بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع تُستخدم لإجراء المعاملات المالية وصرف الدعم التمويني والخدمات الصحية، ويتميز بوجود بصمة ذكية لضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها ومنع أي تلاعب، ويمكن استخدامه في عمليات السحب النقدي والشراء عبر ماكينات نقاط البيع لدى التجار، ما يسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو التحول الرقمي.

الخدمات المقدمة عبر الكارت الموحد

الدعم التمويني: صرف المقررات التموينية والخبز المدعم.

التأمين الصحي الشامل: الوصول إلى خدمات التأمين الصحي .

الحكومية: إجراء المدفوعات المرتبطة بالخدمات الحكومية المختلفة

مزايا الكارت الموحد

وأعلنت الحكومة مميزات الكارت الموحد وأهمها:

دمج الخدمات من خلال تجميع عدة خدمات حكومية في بطاقة واحدة، ما يقلل من التعقيدات الإدارية.

تعزيز الشفافية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين من خلال نظام رقمي متكامل.

سهولة الاستخدام، بسبب تصميمه البسيط يسهل على جميع الفئات استخدامه.

توفير الوقت والجهد، حيث يقلل الحاجة إلى استخدام بطاقات متعددة للحصول على خدمات مختلفة.

تقليل الفاقد والفساد، لمساهمته في منع التلاعب أو إساءة استخدام منظومة الدعم من خلال تسجيل دقيق لكل عملية صرف.

موعد تطبيق الكارت الموحد:

وبدأت الحكومة بتطبيق المشروع تجريبيًا في محافظة بورسعيد، حيث تم توزيع الكارت على عدد من المستحقين لاختبار كفاءته.

ومن المقرر تعميم المشروع تدريجيًا على جميع المحافظات خلال عام 2025، مع مراعاة معالجة أي مشكلات قد تظهر في المراحل التجريبية.

وتعلن الحكومة جداول زمنية دقيقة لتطبيق المشروع في المحافظات المتبقية خلال الأشهر المقبلة.

كيفية استخراج الكارت الموحد

وعن طريقة استخراج الكارت الموحد، يقوم المواطن بفتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد لكل مواطن مستفيد، وتقديم بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم المواطن.

ويتم تجهيز الكارت ببصمة ذكية لضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها فقط.

ويتم استلام الكارت من خلال إرسال رسالة نصية للمواطنين لإبلاغهم بموعد ومكان استلام الكارت.

أماكن استلام الكارت الموحد

وأعلنت الحكومة عن أماكن استلام الكارت الموحد من خلال الأماكن الأتية:

مكاتب البريد.

مكاتب التموين.

وحدات التأمين الصحي الشامل.

ديوان عام محافظة بورسعيد.

ويُتاح للمواطنين استلام الكارت خلال شهر من استلام الرسالة النصية، وفي حال عدم الاستلام خلال هذه الفترة، يتم توفير شهر إضافي للاستلام من ديوان عام المحافظة، وبعدها يتم إلغاء الكارت.

وزير التموين: استمرار صرف السلع التموينية والخبز ببطاقة التموين

من ناحية أخرى، أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الهدف من استخدام كارت الخدمات الموحد، هو تحقيق متطلبات أمن المعلومات، وتنقية قواعد بيانات المستفيدين بصورة واقعية وأكثر دقة، من خلال محددات مرنة للعدالة الاجتماعية ومعايير الاستحقاق، الأمر الذى يؤدى إلى وفورات تنعكس بالإيجاب لدعم الأُسر الأولى بالرعاية والأجدر بالحماية

الكارت الموحد للفئات الأولى بالرعاية

وكانت وزارة التموين أصدرت في وقت سابق، بيانا يوضح استخدامات الكارت الموحد، حيث أكدت أنه تم إطلاقه على أحدث المعايير بالتعاون مع شركة فيزا الرائدة عالميا فى مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية إلى توحيد حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين في كارت واحد استكمالا لمنظومة التحول الرقمي وفي إطار حرص الحكومة على بناء اقتصاد رقمي.

وتضم المرحلة الأولى خدمات التموين، والتأمين الصحي الشامل، وخدمات المدفوعات الإلكترونية؛ فيما سيتم إضافة خدمات حكومية أخرى فى المراحل المقبلة، كما يتم تعميمه في باقي المحافظات فيما بعد تباعا.

ويتم استمرار العمل بالبطاقات التموينية دون إلغاء، مع انتظام صرف المقررات التموينية والخبز المدعم من خلالها عبر مختلف المنافذ التموينية، وبعد تطبيق منظومة "الكارت الموحد" بمحافظة بورسعيد فقط سيتم استخدامه فى صرف المقررات التموينية والخبز، إلى جانب سريان البطاقات التموينية كالمعتاد لمن لم يحصل على الكارت الجديد.

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